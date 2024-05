Doch keine Ben-Krise? J.Lo ignoriert fiese Trennungsgerüchte

Bei Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) soll es kriseln! Das Paar ist erst seit 2022 verheiratet, doch schon jetzt soll die Ehe wieder vorbei sein. Zumindest sind das die Gerüchte – die J.Lo gekonnt ignoriert. Auf ihren sozialen Medien ist von einem gebrochenen Herzen nichts zu sehen. Stattdessen postete die Schauspielerin erst vor Kurzem mehrere Promo-Videos für ihren neuesten Film "Atlas" auf Instagram. In den Interview-Sequenzen der Clips sieht man die Musikerin mit hochgesteckten Haaren und in einem legeren grauen Outfit. Wer allerdings genau hinsieht, kann an ihren Fingern auch ihren Ehering erkennen!

Doch wieso wird denn angenommen, dass Jenny und Ben schon wieder getrennte Wege gehen? Zum einen ist es bereits mehr als sieben Wochen her, dass die beiden zusammen gesehen wurden. Selbst bei einem so wichtigen Event wie der Met Gala ist die Sängerin alleine aufgetaucht! Außerdem hat sich ein Insider bei InTouch gemeldet und meinte: "Die Zeichen sind glasklar – es ist aus. Sie steuern auf eine Scheidung zu, und ausnahmsweise ist Ben nicht schuld daran." Allerdings kann zumindest die örtliche Distanz der beiden leicht erklärt werden: Ben dreht gerade einen Film in Los Angeles.

Im Film "Atlas" spielt Jennifer eine knallharte Datenanalystin, die sich im Kampf gegen eine bösartige KI mit ihrem Feind zusammenschließen muss, um die Menschheit zu retten. An der Seite der 54-Jährigen findet man zudem Sterling K. Brown (48) und Mark Strong (60). Auch Simu Liu (35) ist dabei – er verkörpert den Bösewicht Harlan. Jennys Fans freuen sich mächtig auf den Streifen, der am 24. Mai herauskommt. "Ich wollte dich schon immer in einem Sci-Fi-Film sehen! Ich freue mich so!", schreibt ein Fan unter dem Promo-Posting auf ihrem Account.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, im November 2023

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2024

