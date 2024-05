Eine große Ehre: Königin Mary trägt Königin Margrethes Tiara

Königin Mary (52) und ihr Mann König Frederik (55) befinden sich aktuell bei ihrem ersten Staatsbesuch in Norwegen. Bei der Begrüßung des dänischen Königspaares glänzt Mary nicht nur gewohnt elegant, sondern vor allem durch den historischen Schmuck, den sie trägt. Neben dezenten Armbändern und Ohrringen glitzert besonders die Tiara auf ihrem Kopf. Und dabei handelt es sich nicht um irgendein Krönchen: Wie People berichtet, gehört der Kopfschmuck der ehemaligen Königin Margrethe (84), Marys Schwiegermutter. Diese trug das Diadem zuletzt im Januar, kurz vor ihrer Abdankung. Die vierfache Mutter zeigt sich in Oslo zum ersten Mal damit und scheint Margrethe so zu ehren.

Die Tiara ist ein ganz besonderes Schmuckstück, das tief in der Geschichte des dänischen Königshauses verankert ist. Zu dem perlenbesetzten Accessoire gehört ein ganzes Set, zu dem auch die Perlenohrringe gehören, die Mary trägt. Laut dem Portal The Court Jeweller sind außerdem eine Brosche mit einem sogenannten Cluster aus Perlen und Diamanten – diese trug die Monarchin bei dem Bankett mit dem norwegischen König Harald (87) und seiner Frau Königin Sonja (86) an ihrem Kleid befestigt. Zu Marys Look passt der silbrige Schmuck perfekt – sie schwebt in einer hellblauen Robe über den für die Royals ausgerollten roten Teppich.

Aktuell absolvieren Mary und Frederik ihre ersten Staatsbesuche in den skandinavischen Ländern. Auch bei ihrem Besuch in Schweden strahlte die 52-Jährige in Blau und mit einer Tiara, die ihren Kopf dank einem funkelnden Design aus Efeublättern einrahmte. Es macht den Eindruck, als sei Mary in ihrer Rolle als Königin richtig angekommen, denn lange ist sie noch nicht in dieser Position. Erst im Januar hatte ihr Gatte den dänischen Thron bestiegen. Ein Moment, den beide wohl so schnell nicht vergessen werden. "Es war sehr überwältigend und bewegend. Der schönste Moment war, als Mary und die Kinder kamen und direkt hinter mir standen", erinnerte sich Frederik im Gespräch mit dem Sender TV 2.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mary und König Harald bei einem Staatsbankett in Oslo, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark bei der Krönung im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mary Margrethes Tiara trägt? Toll, das freut Margrethe sicher sehr. Hm, ich denke, sie sollte lieber ihre eigenen Sachen tragen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de