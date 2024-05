Hatte Maya Henry etwa eine Abtreibung von Liam Paynes Baby?

Maya Henry (24) veröffentlicht jetzt ihr Buch "Looking Forward". Die eigentlich fiktive Geschichte von Protagonistin Mallory soll einiges an Wahrheiten beinhalten. Der Buchcharakter hat in der Geschichte eine Abtreibung, die mit gesundheitlichen Komplikationen einhergeht – Kindesvater ist der fiktive britische Popstar Oliver. "Was ich im wahren Leben erlebt habe, ist dem sehr ähnlich, was Mallory durchmacht. Ich hatte nach meiner Abtreibung einige Komplikationen und musste auch alleine ins Krankenhaus", schildert sie in einem Interview mit People. Ist Oliver im echten Leben etwa an ihren Ex-Verlobten, den Popstar Liam Payne (30), angelehnt? Das Model verrät nicht, von wem sie schwanger war – auch Liam selbst äußerte sich nicht dazu. Die beiden waren von 2019 bis 2022 ein Paar.

Mallory ist in ihrem Buch dazu gezwungen, sich zwischen ihrem Baby und ihrem Partner zu entscheiden. "Wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätte ich es [die Abtreibung] nicht getan. Andererseits hätte ich mich anders entschieden, hätte ich die Person verloren, die ich liebe", gibt sie offen zu. Zwar nimmt sie keinen eindeutigen Bezug auf den One Direction-Star – im Gespräch erwähnt sie ihn aber trotzdem. Der Sänger melde sich regelmäßig bei ihr, da sie sich heute gut verstehen.

Das Buchprojekt sei während der Corona-Pandemie entstanden – ihr persönliches Tagebuch habe sich im Laufe der Zeit zu einem Roman entwickelt, schreibt sie auf Instagram. Ursprünglich habe sie gar nicht geplant, die persönliche Story zu veröffentlichen. "Ich hoffe, dass sich durch die Geschichte weniger Menschen alleine fühlen, die ein ähnliches Trauma wie die Protagonistin durchgemacht haben", schildert sie ihre Beweggründe.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Maya Henry, Model

