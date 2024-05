Königin Mary in Norwegen: Hier weht ihr Rock fast davon!

Windiges Unterfangen für Königin Mary (52) von Dänemark in Norwegen! Die Royal-Dame ist mit ihrem Gatten König Frederik X. (55) für einen Staatsbesuch in Norwegen bei König Harald (87), Königin Sonja (86), Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50). Als die vierfache Mutter mit ihrem Ehemann für ein Foto posiert, erlebt sie einen Moment à la Marilyn Monroe (✝36): Der dunkelblaue Rock weht durch einen Windstoß nach oben. Marys Outfit ist aber glücklicherweise schnell wieder zurechtgerückt und die Königin posiert anschließend schick wie eh und je in Bluse, Rock und Sonnenhut.

Das dänische Paar hatte in Norwegen ein straffes Programm. Die Gastgeber begrüßten die beiden mit einer offiziellen Zeremonie im Land. Es folgte eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Zur Verabschiedung gab es für die Royals ein Staatsbankett im Palast. Abgesehen von den offiziellen Aufgaben stand ein privates Highlight für Mary und Frederik an – sie feierten ihren 20. Hochzeitstag.

Seit Januar sitzen die beiden auf dem dänischen Thron nach der Abdankung von Königin Margrethe (84). Den Tag der Krönung habe Frederik als etwas ganz Besonderes in Erinnerung. "Es war sehr überwältigend und bewegend. Der schönste Moment war, als Mary und die Kinder kamen und direkt hinter mir standen, während mir das dänische Volk von vorne zugewunken hat. Es war eines der großartigsten Erlebnisse meines Lebens", sagte er gegenüber dem dänischen Sender TV 2.

MEGA König Frederik und Königin Mary in Norwegen, Mai 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Mai 2024

