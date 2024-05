Jamie Foxx hatte kleine Rolle bei Verlobung seiner Tochter

Corinne Foxx (30) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die Tochter von Jamie Foxx (56) verlobte sich im Dezember des vergangenen Jahres mit ihrem Partner Joe. Nun plaudert die Promi-Tochter einige Details zu diesem besonderen Moment aus. "[Joe] versteht sich wirklich großartig mit meiner Familie. Sie wurden alle in den Antrag mit einbezogen, was wirklich süß war", schwärmt sie im Interview mit People und ergänzt: "Er hat dafür gesorgt, dass mein Vater und meine Mutter eine kleine Rolle hatten. Es war wirklich süß."

In dem Interview gibt sie außerdem ein kleines Update zu den Hochzeitsvorbereitungen und verrät, dass sie und ihr Liebster derzeit mitten in den Vorbereitungen stecken: "Es ist sowohl aufregend als auch überwältigend", gesteht Corinne und gibt zu, dass sie mit einigen Hochzeitsplanern zusammenarbeitet und "einfach deren Anweisungen folgt." Bei den Planungen der Hochzeit seien sich die Schauspielerin und ihr Ehemann in spe allerdings nicht immer ganz einig. "Mein Verlobter ist sehr engagiert, was toll ist. Aber dann ist er abtrünnig geworden und hat angefangen, unsere Wunschliste zu erstellen, ohne mir etwas davon zu sagen", scherzt sie.

Die freudigen Neuigkeiten gab die "47 Meters Down"-Darstellerin Ende des Jahres auf Instagram bekannt. In einer süßen Bilderreihe lagen sich Corinne und Joe in den Armen. Darauf präsentierte sie zudem den funkelnden Klunker an ihrem Ringfinger. "Vom ersten Moment an, als ich dich sah, wusste ich, dass du für immer zu mir gehörst", schrieb sie dazu.

Getty Images Corinne Foxx mit ihrem Partner Joseph im März 2023

Instagram / corinnefoxx Corinne Foxx und ihr Partner Joe im Oktober 2023

