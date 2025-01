Nach Hirnblutung hatte Jamie Foxx geringe Überlebenschancen

Jamie Foxx (57) hat enthüllt, wie knapp er dem Tod entkommen ist. Während der Golden Globes 2025 sprach der Oscar-Preisträger über die dramatische medizinische Krise, die ihn im April 2023 traf. Er erlitt in Atlanta während der Dreharbeiten zu "Back in Action" mit Cameron Diaz (52) eine Hirnblutung, die zu einem Schlaganfall führte. Eine Krankenschwester erklärte ihm später, dass weniger als fünf Prozent der Betroffenen mit seiner Diagnose überleben. "Als ich das hörte, war ich unglaublich dankbar", erinnerte sich Jamie im Interview mit Variety. Auch seine Tochter Corinne Foxx (30) wandte sich damals öffentlich an die Fans und gab bekannt, dass ihr Vater trotz der schweren Komplikationen dank schneller Hilfe auf dem Weg der Genesung war.

In einem Netflix-Comedy-Special schilderte Jamie später, dass er an die ersten 20 Tage nach dem Vorfall keine Erinnerungen habe. "Ich hatte Kopfschmerzen und bat einen Freund um eine Aspirin. Danach wurde alles schwarz", erzählte er. Neben den Ärzten und Pflegern waren es vor allem seine Töchter Corinne und Anelise, die ihn in der schweren Zeit unterstützt haben. "In solchen Momenten brauchst du Menschen, die dich wirklich lieben", zeigte er sich dankbar. Bei den Golden Globes äußerte er zudem, wie sehr ihn die Erfahrung verändert habe: Sein Leben komme ihm nun "heller und intensiver" vor, so der Schauspieler weiter in dem Interview.

Jamie, der 2005 für seine Rolle in "Ray" einen Oscar erhielt, ist seit Jahren ein Publikumsliebling in Hollywood. Mit seiner ältesten Tochter Corinne, die er aus einer früheren Beziehung mit Connie Kline hat, verbindet ihn eine enge Beziehung. Sie arbeitet als Model und Schauspielerin und begleitet ihn oft zu Events. Anelise, seine Tochter aus einer späteren Beziehung, hält sich lieber aus der Öffentlichkeit zurück. Über seine Kinder sprach Jamie schon öfter in höchsten Tönen: "Sie haben mich dazu gebracht, das Leben mit anderen Augen zu sehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Corinne und Jamie Foxx bei der Premiere von "Below the Belt"

Anzeige Anzeige

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx (r.) und seine Tochter Anelise