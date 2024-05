Sommer in den USA: Heino plant drei internationale Konzerte

Im Februar stattete Heino (85) noch dem Wiener Opernball in der österreichischen Hauptstadt einen Besuch ab. Nur vier Monate später darf der Sänger das Event erneut erleben – dieses Mal "7.000 Kilometer entfernt" auf US-amerikanischem Boden im Plaza Hotel in New York. Eingeladen habe ihn Petra Schneebauer, die österreichische Botschafterin in den USA. "New York ist immer eine Reise wert. Es ist eine imposante Stadt, die mich jedes Mal begeistert – auch wenn ich hier nicht wohnen möchte", erklärt Heino gegenüber Bild.

Und der aktuelle Besuch in New York wird auch nicht sein letzter gewesen sein. Das ehemalige DSDS-Jurymitglied will nämlich nun auch international durchstarten, wie sein Management gegenüber den Medien Ende Februar bestätigte. Laut Bild stehen im kommenden Sommer sogar drei Konzerte an, die er zusammen mit einer großen Band für die deutschsprachigen Gemeinden in New Jersey, New York und Philadelphia geben wird.

Heino war allerdings etwas betrübt, dass er den Big Apple ohne seine geliebte Hannelore Kramm (✝81) bereisen musste: "Traurig macht mich nur, dass meine Frau Hannelore nicht mehr mit dabei sein kann", fügte er im Interview hinzu. Im vergangenen November musste der "Blau blüht der Enzian"-Interpret von ihr Abschied nehmen. Die österreichische Schauspielerin verstarb infolge eines plötzlichen Herzstillstands im Alter von 81 Jahren. Bis heute ist Heino in großer Trauer wegen seines Verlustes. Seiner Leidenschaft, der Musik, ging er jedoch schon wenig später wieder nach. Die zuletzt veranstalteten Konzerte widmete er seiner Frau.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino in Köln, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino und seine Partnerin Hannelore Kramm (†)

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Heino nun auch in den USA auftreten wird? Wow! Er kann stolz auf sich und seine Karriere sein. Ich finde, er sollte im deutschsprachigen Raum bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de