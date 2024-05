Scheidungsprozess: Joe Jonas möchte Mediation mit Sophie!

Neue Wendung im Scheidungsprozess von Joe Jonas (34) und Sophie Turner (28)! Unterlagen, die Us Weekly vorliegen, besagen, dass der Musiker die Mediation mit der Schauspielerin fortsetzen möchte. Beide wollen laut den Dokumenten "weiterhin eine gütliche Einigung in allen Fragen anstreben." Die Eltern zweier Kinder haben bereits im vergangenen Jahr, im Oktober und Dezember, an acht Schlichtungstagen teilgenommen und sich daraufhin auf "verschiedene Vereinbarungen" festgelegt.

Erst kürzlich äußerte sich Sophie im Interview mit Vogue und verriet, wie schrecklich das Ehe-Aus für sie war: "Das waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich kann meine eigenen Gefühle nicht besonders gut verarbeiten. Ich schließe sie weg und dann verwandeln sie sich in echte Depressionen und Ängste." Dass sich seit der Trennung ein Rosenkrieg entwickelte, tut ihr insbesondere für die gemeinsamen Töchter Willa und Delphine leid: "Ich bin unglücklich über die Art und Weise, wie sich alles abgespielt hat, vor allem, wenn es um meine Kinder geht. Sie sind die Opfer in all dem."

Sophie und Joe gingen ganze sieben Jahre gemeinsam durchs Leben. 2019 trat das einstige Traumpaar dann vor den Traualtar – nach vier Jahren Ehe reichte der US-Amerikaner dann aber die Scheidung von der Game of Thrones-Bekanntheit ein. Seither kam es zu diversen Streitigkeiten – so warf die Britin ihrem Ex Kindesentführung vor.

Getty Images Sophie Turner im März 2023

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

