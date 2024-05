Krise mit J.Lo? Ben Affleck bekommt Unterstützung seiner Ex

Jennifer Garner (52) ist immer für ihren Ex da – auch in Liebeskrisen. Und in genau so einer soll Ben Affleck derzeit mit seiner zweiten Ehefrau Jennifer Lopez (54) stecken. Angeblich stehen die zwei kurz vor der Scheidung. In dieser schweren Zeit stärkt die Mutter seiner Kinder ihm den Rücken: Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin vor dem aktuellen Haus des Batman-Stars. Dort besuchte sie den 51-Jährigen offenbar.

Bei dem Zuhause des US-Amerikaners handelt es sich aber nicht um das gemeinsame Heim mit J.Lo – im Gegenteil. Denn schon vor Wochen soll Benaus der Villa der beiden in Beverly Hills ausgezogen sein und seitdem das Anwesen in Brentwood bewohnen. Dort wurde er nun schon mehrfach von Paparazzi abgelichtet. Zuletzt sogar ohne Ehering...

Ben und J.Lo galten eigentlich als absolutes Traumpaar in Hollywood. 17 Jahre nach ihrer Trennung 2004 hatten sie ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben – mit Erfolg. Nachdem sie sich erneut verliebt hatten, krönten sie ihre Liebe sogar mit einer Traumhochzeit. 2022 gaben sie sich das Jawort in Las Vegas und feierten einige Wochen später mit ihren Liebsten in Georgia.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im März 2014

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

