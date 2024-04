Jessica Alba genießt Hawaii-Urlaub mit ihren vier Liebsten!

Jessica Alba (42) ist als Schauspielerin viel unterwegs. Doch auch in ihrer Freizeit reist die "Fantastic Four"-Darstellerin gerne. Den Spring Break verbringt sie momentan mit ihrer Familie auf Hawaii. Auf Instagram postet die Unternehmerin eine Reihe von Fotos aus ihrem Urlaub. Besonders viel Zeit scheinen die Albas an einem bestimmten Ort zu verbringen: Auf dem Golfplatz posiert die Hollywoodikone mit ihrem Sohn Hayes (6) und einer Freundin unter einem Regenbogen. In einem Video sieht man außerdem, wie Jessica einen Ball über den Platz schlägt. "Für mich klingt das verdammt gut!", kommentiert ihr Mann Cash Warren (45) darin ihre Leistung.

Andere Schnappschüsse zeigen die strahlende Familie am Strand, unter einem Wasserfall und beim Surfen. Den Bildern nach zu urteilen, scheint die Stimmung prächtig gewesen zu sein. Allerdings war das nicht immer so. Ihre Tochter Honor (15) hatte mit etwa elf Jahren eine schwierige Phase durchgemacht, die zu vielen Streitereien geführt hatte. Darum hatte sich Jessica dazu entschieden, ihr Kind an ihren Therapiesitzungen teilhaben zu lassen. Im Gespräch mit Real Simple erinnerte sie sich an ein Gespräch mit Honor, in dem sie ihr gesagt hatte: "Ich möchte dir ein besserer Elternteil sein und dies ist dein Forum, in dem du über alles reden kannst, was dir auf die Nerven geht, was ich tue."

Mit ihrem Mann ist Jessica inzwischen seit fast 16 Jahren verheiratet. Der Filmproduzent und die Schauspielerin hatten sich beim Dreh des Actionfilms "Fantastic Four" kennengelernt. Cash hatte am Anfang alles versucht, um die US-Amerikanerin von sich zu begeistern. Gegenüber Glamour UK erinnert sich die Bravo-Otto-Gewinnerin an einen Liebesbrief von ihrem Verehrer. Er habe ihr, als Anspielung auf seinen Vornamen, einen Geldschein mit der Botschaft "Ich mag dich wirklich, wirklich gern" zugesteckt. Die Masche habe funktioniert und kurz danach seien sie gemeinsam durchgebrannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihr Sohn Hayes Alba Warren mit einer Freundin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Honor Marie Warren und Jessica Alba

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jessicas Familienurlaub auf Hawaii? Sehr schön. Ich bin ein bisschen neidisch! Mir wäre das zu viel Trubel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de