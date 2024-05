Besonderer Geburtstag: Sohn von Ciara wird zehn Jahre alt!

Ciara (38) feierte gemeinsam mit ihrem Mann Russell Wilson (35) den ersten zweistelligen Geburtstag ihres Sohnes! Future Wilburn bekam supersüße Grüße von seinem Stiefvater, die er in einem Video auf Instagram teilte: "Happy Birthday, Future! Die große zehn! Wir sind so stolz auf dich und so dankbar für dich. Du bist unser größter Segen. Ein erstaunlicher Sohn." Außerdem fuhr er fort: "Es ist unsere größte Freude, dich zu dem jungen Mann heranwachsen zu sehen, den Gott aus dir gemacht hat! Ich kann nicht glauben, dass es schon zehn Jahre sind. Gott ist gut! Wir lieben dich für immer!"

Der Super Bowl-Gewinner postete zu seinen liebevollen Worten eine Videomontage mit mehreren Clips, die einige Erlebnisse des Duos zeigen. Unter anderem von gemeinsamen Sportveranstaltungen, beim Spielen am Strand, zusammen mit Ciara oder beim Zocken. Passend zu der sportlichen Vorliebe des Zehnjährigen ging es an seinem Geburtstag zu einem NBA-Spiel mit besonders guten Plätzen direkt am Spielfeldrand. Auch seine Mama teilte auf Social Media ein süßes Video, das Momente aus den vergangenen zehn Jahren mit ihrem Sohn zeigt.

Future Wilburn stammt aus der vorherigen Beziehung der Sängerin mit dem Rapper Future (40). Russell, Ciara und ihr Sohn sind seit 2015 eine gemeinsame Familie – ein Jahr später kam der erste Nachwuchs dazu. Es folgten noch zwei weitere Kinder in den vergangenen Jahren, zuletzt wurde Ciara im Dezember Mutter von der kleinen Amora.

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson gemeinsam mit Stiefsohn Future

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren vier Kindern

