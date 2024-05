Noch zusammen? Ben hat Jennifer als Affleck eingespeichert

Aktuell machen wilde Spekulationen um eine Trennung von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) die Runde. Das Paar hatte 2021 sein Liebes-Comeback und ist im Juli 2022 den Bund der Ehe eingegangen – das soll nun angeblich aufgrund verschiedener Probleme in Richtung Scheidung ausarten. Page Six liegen neue Aufnahmen vor, die wohl beweisen könnten, dass die Sängerin und der Schauspieler noch immer ein Paar sind. Auf einem Schnappschuss sieht man, wie Ben in diesem Augenblick einen Anruf von Jennifer bekommt: Auf seinem Display ist ein Bild von ihr und der Name Jennifer Affleck zu erkennen.

Lustigerweise saß die "On The Floor"-Sängerin genau zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Schatz gemeinsam im Auto. Das Paar verbrachte nach einigen getrennten Wochen wieder den vergangenen Sonntag zusammen. Zuerst hatten die beiden Jennifers Kind Emme bei einer Veranstaltung in der Schule unterstützt. Im Anschluss ging es gemeinsam im Auto zu einem bekannten Steakhouse in Los Angeles. Auf TMZ vorliegenden Bildern lächeln sie fröhlich in die Kameras der Paparazzi.

Die Körpersprachenexpertin Judi James hat die Aufnahmen des Paares genauer unter die Lupe genommen und kam zu dem Entschluss, dass sie für sie relativ "gespielt" aussehen. Es wirke, als ob Jennifer und Ben das Ziel verfolgen würden, die Krisengerüchte so aus der Welt zu schaffen. Der "Deep Water"-Darsteller wirke sogar "verzweifelt" auf die Expertin. Im Großen und Ganzen entspreche es "überhaupt nicht der natürlichen Körpersprache des Paares".

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck am 19. Mai 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

