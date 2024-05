"Sehr glücklich": Romina Palm schwärmt von ihrem Christian

Seit September gehen die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Romina Palm (24) und der Fitness-Influencer Christian Wolf gemeinsam durchs Leben. Seitdem mussten sie als Paar bereits die ein oder andere Hürde meistern. Denn kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung kam der Sohn von Christian und seiner Ex-Freundin Antonia Elena zur Welt. Für das verliebte Paar scheint jedoch keine Herausforderung zu groß zu sein. Denn in ihrer aktuellen Fragerunde auf Instagram kommt Romina aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich habe wirklich die schönste Beziehung, die ich mir je hätte vorstellen können."

Auch das Geheimrezept für ihr Liebesglück verrät das Model im Netz. Für Romina seien es die kleinen Momente: "Kurz in den Arm genommen zu werden, oder zusammen Gassigehen und dabei quatschen." Sie würden sehr aufeinander achten, sich dennoch aber auch viel Freiraum lassen. "Ich bin sehr glücklich", unterstreicht die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (33). Auch Christian schwärmte bereits mehrfach von seiner neuen Liebe. So teilte er vor wenigen Tagen einen Schnappschuss von Romina in seiner Instagram-Story. Dazu fügte er verliebt hinzu: "Romi wirkt richtig oft wie so eine wunderschöne Frau aus Filmen über die Goldenen Zwanziger – wisst ihr, was ich meine?"

Ihre Zweisamkeit scheinen Romina und Christian in vollen Zügen zu genießen. Doch wie ist es für die 24-Jährige, dass ihr Freund nun Vater ist? Auch dieses Thema teilt das Model offen mit seinen Fans. "Natürlich kommen diese Gedanken auf, dass ich diese ganzen wundervollen und einzigartigen Gefühle auch mit meinem Partner, den ich sehr liebe, erleben möchte", verriet sie ehrlich in ihrer Instagram-Story. Doch trotzdem steht für sie fest: "Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich den Dreien jetzt alle Zeit der Welt und vor allem ganz viel Freiraum lasse. Das ist ihr Moment und ich stelle mich ganz hinten an."

Instagram / rominapalm Model Romina Palm und Unternehmer Christian Wolf

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

