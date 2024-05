Seltene Einblicke: Zayn Malik veränderte sich wegen Tochter!

Zayn Malik (31) begrüßte im September 2020 zusammen mit Gigi Hadid (29) erstmals Nachwuchs. Seine Tochter Khai brachte neuen Schwung in sein Leben. "Die Vaterschaft hat mich im Allgemeinen verändert. Sie hat meine Einstellung zu vielen Dingen im Leben geändert und ich habe viel mehr Geduld entwickelt", gab der Sänger im Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton zu. Das Sorgerecht teilt er sich mit seiner Ex-Freundin, von der er sich im Jahr 2021 trennte. Nur selten spricht er über das Leben mit seiner dreijährigen Tochter, doch nun gibt er einen süßen Einblick.

Vor der Geburt seiner Tochter Khai dachte er, er wäre ein strenger Vater – dies sei nicht der Fall. "Ich dachte, ich werde sie mit gewissen Dingen nicht durchkommen lassen, aber eigentlich mache ich alles, worum sie mich bittet", witzelte Zayn. Der 31-Jährige verließ damals gemeinsam mit Gigi New York, um ihre Tochter in Ruhe und abseits des Trubels großzuziehen. Auf dem Land genießt er seither das Familienleben mit seinem Kind in vollen Zügen: "Khai kann auf den Feldern herumlaufen, wir können draußen zelten und grillen, ohne dass uns jemand direkt vor der Haustür beobachtet. Auf dem Hof haben wir drei Hunde, vier Katzen und zehn Hühner." Seine Tochter habe sein Leben verändert. "Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter diese Farbe in mein Leben zurückgebracht hat. Sie macht mich einfach glücklich. Ich habe so viel Liebe in mir, die ich nicht hatte, bevor sie geboren wurde", erzählte er in dem Podcast "Zach Sang Show".

Auch in seiner Karriere habe sich der Sänger durch seine Tochter weiterentwickelt: "Vater zu sein, gibt mir auch viel mehr Tiefe beim Songschreiben, wenn ich über Dinge aus dem wahren Leben spreche. Als ich 17 war, hatte ich nicht wirklich etwas, worüber ich schreiben konnte, ich hatte gerade erst die Schule verlassen", erklärte er im Podcast weiter. Zayn wurde 2010 als Teil der Boyband One Direction bekannt. Fünf Jahre später verließ er die Gruppe. Als Solo-Künstler brachte er danach mehrere Songs heraus – nach acht Jahren kündigte er sein erstes und einziges Konzert im Mai an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction, November 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Zayns Veränderungen seit der Geburt seiner Tochter? Sehr gut, das tut ihm gut! Das ist doch normal, wenn man ein Kind bekommt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de