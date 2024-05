Typveränderung: Jessica Biel trägt jetzt eine Bob-Frisur!

Jessica Biel (42) überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur! Auf Instagram teilt die Schauspielerin das Ergebnis von ihrem neuen Haarschnitt. In einem Clip sitzt Jessica auf einem Stuhl und schaut ernst in die Kamera, während sie sich mit beiden Händen an den Haaren zieht. Nach einem kurzen Cut erscheint der Filmstar mit einem glatten, kurzen Bob auf dem Bildschirm. "Habe den verdammten Bob zurückgebracht", betitelt sie die Aufnahme.

So ganz scheinen sich die Fans nicht einig zu sein, was sie von Jessicas Frisur halten. "Süß, aber ne, lange Haare schmeicheln dir [mehr]", findet zum Beispiel ein Follower. "[Die Frisur] lässt dich älter aussehen", meint auch ein weiterer User. Andere Fans sind von dem Bob hingegen begeistert. "Du siehst so schick aus, meine Liebe", ermutigt sie ein Nutzer. "Süß, du siehst jünger und niedlicher aus, ich meine, du bist wunderschön, aber jetzt noch schöner", lobt auch ein anderer Fan. Es gibt jedoch auch Stimmen, die vermuten, dass hinter Jessicas neuer Frisur eine Trennung von Ehemann Justin Timberlake (43) steckt. "Ein radikaler Haarschnitt bedeutet für Frauen normalerweise, dass eine Trennung auf dem Weg ist", mutmaßt beispielsweise ein User.

Bereits seit einigen Monaten sollen Jessica und Justin in einer Beziehungskrise stecken. "Sie lieben sich zwar, aber all die Paartherapien, denen sie sich unterzogen haben, konnten einige ihrer grundlegenden Probleme nicht lösen", erklärte ein Insider gegenüber Life & Style. Das Ehepaar soll bereits seine Finanzen sortiert haben, um den Scheidungsprozess zu vereinfachen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei einer Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Jessicas neue Frisur? Sehr gut, sie sieht toll aus! Na ja, mir haben die langen Haare an ihr besser gefallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de