Stehen Justin Timberlake und Jessica kurz vor der Scheidung?

Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (42) gaben sich vor knapp zwölf Jahren das Jawort. Gemeinsam haben der Musiker und die Schauspielerin zwei Kinder. Doch seit Jahren halten sich Krisengerüchte. Trotz aller Bemühungen scheint die Ehe der beiden nun endgültig am Ende zu sein. "Es kursieren Gerüchte, dass er und Jessica sich trennen wollen", will ein Insider laut Life & Style wissen. Freunde des Paares sollen überzeugt sein, dass die Scheidung kurz bevorsteht. Denn: Die beiden haben es sich derzeit zur Aufgabe gemacht, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen.

Der Auslöser könnte sein, dass Justin im Frühjahr und Sommer auf Tour geht. Die Auftritte bedeuten, dass er wochenlang getrennt von seiner Familie ist – eine weitere Belastung für die ohnehin schon angeknackste Ehe. "Sie lieben sich zwar, aber all die Paartherapien, denen sie sich unterzogen haben, konnten einige ihrer grundlegenden Probleme nicht lösen", erklärt die Quelle. Das Paar hat zu einem Zeitpunkt sogar versucht, in einem neuen Haus in Montana einen Neustart zu wagen. Leider ohne Erfolg: "Man kann eben nicht vor seinen Problemen weglaufen."

Erhebliche Vertrauensprobleme sollen den beiden bereits seit Jahren das Zusammenleben erschweren. Justin wird so mancher Seitensprung nachgesagt. 2019 wurde er mit seinem "Palmer"-Co-Star Alisha Wainwright (34) bei einem privaten Treffen gesichtet – das vertraute Auftreten der beiden brachte die Gerüchteküche ganz schön zum Brodeln. In der Vergangenheit soll er auch seinen Ex-Partnerinnen Britney Spears (42) und Cameron Diaz (51) untreu gewesen sein.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

TheMegaAgency.com / MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Oktober 2023

