Wie die Drillinge: So sah Anna-Maria Ferchichi als Kind aus!

Anna-Maria Ferchichi (42) teilt einen süßen Einblick in ihre Kindheit. Die achtfache Mama lässt ihre Fans auf ihrem Instagram-Account regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Nun postet die Ehefrau von Bushido (45) einen Schnappschuss aus Kindertagen: Auf dem Foto ist die kleine Anna-Maria zu sehen, wie sie mit einem Teddybären in den Händen skeptisch in die Kamera schaut. Dabei ist die Ähnlichkeit zu ihren Drillings-Töchtern kaum zu übersehen: Nicht nur die Gesichtszüge scheint Anna-Maria an ihre Kinder vererbt zu haben – auch die Haarstruktur und die Frisur scheint denen ihrer Drillinge zu gleichen.

Bushido und seine Frau betonen immer wieder, nur das Beste für ihre Kinder zu wollen – die Zukunft ihrer Sprösslinge sehen sie aber nicht in Deutschland. Bereits vor einiger Zeit sind sie nach Dubai ausgewandert und bauen dort derzeit an ihrem Traumhaus. Die Villa des Musikers und seiner Frau kostet stolze neun Millionen Euro. "Man hat einen Zahlungsplan. Das heißt, man muss eine große Summe anzahlen, dann hat man Raten und bei der Schlüsselübergabe zahlt man noch einmal die letzten 30 Prozent", erklärte Anna-Maria kürzlich auf Instagram.

Doch das ist nicht die einzige große Ausgabe des Paares: Auch in die Kita ihrer Kinder investieren die beiden viel Geld. Wie die Ex-Spielerfrau zuletzt auf Social Media preisgab, kostet der Platz in der Kinderbetreuung für ihre Kleinsten 12.000 Euro im Jahr. "Das Ganze mal drei!", betont das Model. Insgesamt zahlt das Paar pro Jahr also 36.000 Euro an Kitakosten für die Drillinge.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

