"Ekelhaft": Julia Fox kritisiert P. Diddy nach Prügelvideo!

Nachdem sich Cassies (37) Mann Alex Fine vergangene Woche zu dem heftigen Prügelvideo von P. Diddy (54) geäußert hatte, stellt sich nun eine weitere Person auf die Seite der Sängerin – Julia Fox (34)! TMZ trifft die Schauspielerin auf den Straßen New Yorks und spricht sie auf die kürzlich veröffentlichten Aufnahmen an. Dabei wird deutlich: Sie vertritt eine klare Meinung zu der Thematik. "Es ist ekelhaft", kritisiert sie Diddy und fügt hinzu: "Ich fühle mit Cassie." Zudem gibt sie Frauen noch einen allgemeinen Tipp mit auf den Weg: "Konzentriert euch einfach auf euch selbst. Setzt euch selbst in den Vordergrund. Und ihr werdet sehen, sobald ihr Männer ausblendet, wird alles, was ihr euch im Leben wünscht, wahr werden."

Mit der Kritik an Diddy scheinen Julia und Cassies Mann ganz einer Meinung zu sein. Alex teilte seine nämlich erst kürzlich in einem Statement auf Instagram. "Männer, die Frauen schlagen, sind keine Männer. Männer, die das zulassen und diese Leute schützen, sind ebenfalls keine Männer", schrieb er dort. Zudem erklärte er, sich für seine Kinder und jedes andere Kind eine Welt zu wünschen, "die für Frauen und Mädchen sicher ist, sie schützt und sie als gleichberechtigt behandelt".

Cassie selbst reagierte bisher nicht auf das Video, welches zeigt, wie sie von Diddy getreten und zu Boden gerissen wird. Dafür meldete sich der Rapper aber selbst zu Wort. "Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun", erklärte er in seiner Stellungnahme im Netz. Zum Zeitpunkt der Prügelattacke sei er am Tiefpunkt seines Lebens gewesen – sein Verhalten sei jedoch trotzdem unentschuldbar. Er wolle nun die volle Verantwortung übernehmen und sei von sich selbst angewidert. Unter seinen Beitrag setzte Diddy die Worte: "Es tut mir wirklich leid."

Anzeige Anzeige

Instagram / alexfine44 Cassie Ventura und ihr Mann Alex Fine im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de