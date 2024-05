Gefahr im Boxring? Paris sorgt sich um ihren Mann Tyson Fury

Plant Tyson Fury (35) bald sein Aus im Boxring? Das würde sich zumindest seine Frau Paris Fury wünschen. In der Netflix-Show "At Home With The Furys" äußert sie ihre Bedenken gegenüber ihrem Liebsten. Sie habe die Sorge, dass ein falscher Schlag eines Gegners ihn umbringen könnte. Das betont sie auch in einem Interview mit The Mirror. "Vor einem Kampf bin ich immer sehr nervös, aber er ist immer total ruhig und selbstsicher. Er steht mit Spitzenboxern im Ring und es ist ein gefährlicher Sport. Wir kennen beide die Risiken, aber es ist das, was er tun möchte. Ich weiß, dass nur ein Schlag alles verändern kann", macht sie deutlich.

Der Sportler selbst sprach mit Mail Sport über die Angst seiner Gattin. "Es ist eine sehr abschreckende Aufgabe, dem Tod immer direkt ins Auge zu blicken. [...] Wir kennen das Risiko, wenn wir in den Ring steigen. Niemand aus meiner Familie möchte noch, dass ich boxe. Ich habe zu viel zu verlieren. Aber es ist etwas, das ich gerne tue, also geht es immer weiter", erklärte er. Er könne die Bedenken seiner Liebsten voll und ganz nachvollziehen – seiner Leidenschaft den Rücken zuzukehren, sei aber noch keine Option.

Paris fiebert seit dem Karrierebeginn von Tyson an seiner Seite mit. Die Beauty lernte den Boxstar bereits mit 15 Jahren kennen – kurze Zeit später wurde aus ihnen ein Paar. Seit 2008 sind sie verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Zuletzt kam Sohnemann Prince Rico im vergangenen September auf die Welt. Auch wenn es im Hause Fury damit sicherlich nie langweilig wird, ist ein achtes Kind nicht ausgeschlossen. "Mutter von sieben Kindern und immer noch wunderschön. Immer noch stark und immer noch mein Fels #eightincoming", schrieb der Boxer zu einem Foto in seiner Instagram-Story – und lässt damit Raum für Spekulationen.

Getty Images Tyson Fury und Dillian Whyte im April 2022

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihrem sechs Kindern

