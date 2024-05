Erster Exit! Dieser "Ex on the Beach"-Teilnehmer fliegt raus

In der fünften Staffel von Ex on the Beach steht bereits in Folge drei der gefürchtete erste Rauswurf eines Teilnehmers an – und dieses Aus hat wohl keiner kommen sehen! Schon kurz nachdem das Terror-Tablet alle zusammengetrommelt hat, verkündet ausgerechnet Ryan Wöhrl die Vermutung, dass wohl heute jemanden gehen muss. Die Gruppe befürchtet, dass sich der Sunnyboy gegen eine seiner drei Exen entscheiden muss. "Also, das würde mich auseinanderreißen. Also bevor ich so eine Entscheidung treffen muss [...] würde ich lieber selber gehen, wenn es die Option gibt", verkündet er im Interview bangend. Entscheiden muss sich der Blondschopf zwar nicht, doch trotzdem heißt es für ihn Kofferpacken: Ryan muss die Show als erster verlassen!

Sowohl er als auch die Gruppe hat mit diesem abrupten Aus des ehemaligen Are You The One?-Kandidaten nicht gerechnet. Doch sie vermuten, dass Ryan wohl zu wenig geboten haben könnte. "Wenn man einfach absolut nichts macht, dann verstehe ich schon, dass das Terror-Tablet lacht", meint Elli. Und auch Mitstreiter Markus meint: "Dass er halt irgendwie schon seit Tag eins drei Mädels da hat und da irgendwie nichts weitergeht – das ist halt alles so ein bisschen laschi." Ex-Freundin Sina Elisa scheint die Entscheidung jedoch besonders hart getroffen zu haben. Die Beauty ist fassungslos. "Ich muss gerade heulen", gibt sie peinlich berührt zu und betont anschließend: "Wir verstehen uns halt echt saugut und ich würde mir halt wünschen, dass wir auch draußen wieder ein bisschen mehr Kontakt hätten und vielleicht dann auch befreundet bleiben oder so."

Für Ryan war die "Ex on the Beach"-Staffel zwar kurz, dennoch ziemlich ereignisreich. Der Sunnyboy wurde bereits in der ersten Folge mit seiner Ex-Freundin konfrontiert – genauer genommen mit gleich drei seiner Verflossenen! Sina packte direkt über pikante Details des gemeinsamen Sexlebens aus. Von dem "Blümchensex"

mit ihm war die Brünette wohl wenig angetan...

Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

Sina Elisa, Reality-TV-Teilnehmerin

