Will Smith lobt Vanessa für Dreh während der Schwangerschaft

Will Smith (55) und Vanessa Hudgens (35) standen für den Dreh von "Bad Boys: Ride or Die" gemeinsam vor der Kamera. Dabei gab es eine besondere Herausforderung: Vanessa war während der Dreharbeiten schwanger.

Im Interview mit Entertainment Tonight lobt der "King Richard"-Star seine Kollegin und beschreibt sie als "fleißige Arbeiterin" – trotz der zusätzlichen Herausforderung. Außerdem gab der Schauspieler ihr motivierende Worte mit, insbesondere wenn ein abenteuerlicher Stunt anstand. "Ich habe ihr immer gesagt: 'Mach dir keine Sorgen. Du kannst deinem Kind später immer erzählen, dass es in diesen Szenen dabei war'", erzählt er. Damit war der Nachwuchs schon in jüngster Zeit bei der Arbeit seiner Mama dabei.

Ursprünglich wäre die Schwangerschaft gar nicht mit dem Dreh kollabiert. Die Arbeit an dem Film startete bereits im März 2023 – der große Streik in Hollywood brachte den Zeitplan aber durcheinander. "Der Streik passierte und als Vanessa dann zurückkam, um den Film zu Ende zu bringen, ging es vor allem darum herauszufinden, wie wir um ihren Babybauch herumdrehen können", erklärt der Schauspieler in dem Gespräch Entertainment Tonight.

Die Schauspielerin zeigt sich auf aktuellen Bildern hochschwanger. Die Geburt kann also nicht mehr allzu fern sein. Bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles blitzte aus einer Einkaufstüte pinkes und blaues Garn hervor – wird also bald das Babygeschlecht verraten? Bislang behält der High School Musical-Star das nämlich für sich. Für die Beauty ist es das erste Kind, der Vater ist der Baseball-Star Cole Tucker (27). Die beiden sind seit Dezember 2023 verheiratet. Auf den diesjährigen Oscars präsentierte die Sängerin erstmals stolz ihren Babybauch der Welt.

Will Smith im November 2023

Vanessa Hudgens im Mai 2024

