So sexy zeigt sich schwangere Vanessa Hudgens auf Oscarparty

Vanessa Hudgens (35) begeisterte auf der diesjährigen Oscar-Afterparty mit einem transparenten Look. Die High School Musical-Darstellerin warf sich für die Vanity-Fair-Veranstaltung besonders in Schale und erschien in einem durchsichtigen, schwarzen Dress. Darunter blitzten BH und Slip der Schauspielerin hervor. Die transparente Hülle lenkte den Fokus besonders auf den Babybauch des Hollywood-Stars und setzte diesen sexy in Szene. Vanessa erwartet erstmals Nachwuchs und machte ihre Schwangerschaft bei der Oscarverleihung öffentlich – mit diesen Baby-News sorgte sie für die wohl süßeste Überraschung des Abends.

Auch in Sachen Styling machte ihr niemand etwas vor. Die Haare fielen ihr in langen Locken über die Schultern und Vanessa schwebte ähnlich einer griechischen Göttin über den roten Teppich. Als schickes Accessoire kombinierte sie goldene Ohrringe. Bevor es zur Afterparty ging, überzeugte die TV-Bekanntheit mit einem schwarzen, geschlossenen Kleid und trat in diesem Look erstmals schwanger auf. Sie präsentierte damit gleich zweimal mit die schönste Mode des Abends.

Die Sängerin hörte gar nicht mehr auf zu strahlen, während sie stolz ihren Babybauch zeigte. Vanessa besuchte die Veranstaltung ohne ihren Mann Cole Tucker, 27, posierte dafür aber solo ganz selbstsicher auf dem roten Teppich. Die Hochzeit des Paares fand am 2. Dezember 2023 in Mexiko statt und die Beauty bezeichnete die Trauung gegenüber der Vogue als "das magischste Wochenende ihres Lebens".

Getty Images Vanessa Hudgens besuchte die Oscar-Afterparty, März 2024

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

