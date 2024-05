Das hat Kelly Rowland bei ihrem Ausraster wirklich gesagt!

Beim alljährlichen Filmfestival in Cannes versammelten sich auch dieses Jahr wieder die ganz großen Stars, darunter Kelly Rowland (43). Die Musikerin erschien in einem karminroten Kleid und blonden Bob. Allerdings fiel sie nicht wegen ihres Looks auf, sondern weil sie einen krassen Ausraster hatte! Nachdem eine Security-Dame ihr auf das Kleid getreten ist, drehte sich die "Hitman"-Interpretin um und gestikulierte wild mit ihrem Finger. Dabei ließ sie anscheinend ein paar wütende Worte los. Jetzt analysiert das Ganze ein Experte, der die Lippen der Sängerin gelesen hat, bei Page Six. "Rede nicht so mit mir. Du redest so nicht mit mir! Du bist nicht meine Mutter! Ich hab dir gesagt, dass du nicht so mit mir reden kannst", soll sie sich geärgert haben.

Es ist unklar, was die Sicherheitsmitarbeiterin gesagt hat, um so eine Reaktion bei Kelly auszulösen. Wie das Magazin berichtet, erzählte ein Insider, dass das Personal sehr aggressiv gewesen sein soll. Angeblich wollte Kelly ihren Fans winken und für Fotografen posieren, als die Security-Dame sie ausgeschimpft hatte. Im Internet sammeln sich nun die Kommentare von Fans und Kritikern zugleich. Auf der Plattform X schreibt ein User: "Ich weiß nicht, was die Leute so an ihr triggert. Kelly hat einfach nur den Moment genossen und diese Frau hat alles kaputt gemacht." Ein anderer hält dagegen: "Egal, wie genervt sie war. Sie hätte nicht so austicken müssen. Unprofessionelles Verhalten!"

Das ist nicht das erste Mal, dass Kelly mit ihrem Verhalten auffällt. Schon im Februar dieses Jahres wurde sie als Diva abgestempelt, weil sie frühzeitig das Set einer Talkshow verlassen hatte. In der "Today Show" wurde sie ausführlich nach ihrer ehemaligen Bandkollegin Beyoncé (42) ausgefragt – obwohl es im Interview eigentlich um ihren Film "Mea Culpa" gehen sollte. Wie sie später erklärte, hatte es sich allerdings um ein Missverständnis gehandelt. "Ich wollte nur so gerne über den Film reden und nichts anderes", erzählte sie damals bei WGN News.

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin

Getty Images Beyoncé und Kelly Rowland im Juni 2007

