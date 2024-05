Doch kein Korb? TV-Bäuerin Ulrike gesteht Heiko ihre Gefühle

Gibt es doch noch ein Happy End für Ulrike und Heiko? In der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau International plagten die Bäuerin Zweifel, ob ihr mit Anwärter Heiko nicht alles zu schnell gehen würde. Beim romantischen Abschiedspicknick scheint sie sich ihrer Sache aber wieder sicher zu sein: "Ich bin total verknallt", verkündet sie dem Bayer. Allerdings fügt sie auch hinzu, der Rest müsse sich noch ergeben und sie wolle ihm keine Versprechungen machen. Der 56-Jährige zeigt sich sehr verständnisvoll, kann aber auch sein Glück kaum fassen: "Es macht mich einfach glücklich und happy und zum zufriedensten Menschen der Welt".

Bei Heiko kullern während des Gesprächs sogar ein paar Tränen – allerdings nur aus Freude. "Ich bin um die halbe Welt gefahren bis nach Brasilien und habe hier das gefunden, was ich zu Hause gesucht habe. Das ist schon wunderbar, das ist Leben und Liebe pur", schwärmt er. Auch Ulrike scheint sehr glücklich mit ihrer Entscheidung: "Ich fühle mich von ihm gesehen und ich fühle mich von ihm beachtet. Das ist ein ganz tolles Gefühl." Die Mutter von zwei Kindern hätte sich das nie erträumen lassen: "Vielleicht gibt es doch so was wie Schicksal, vielleicht musste das alles so sein." Die Turteltauben besiegeln ihr Glück mit einem leidenschaftlichen Kuss.

Die Wahlbrasilianerin war gemeinsam mit ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Mann nach Südamerika ausgewandert. Nach 36 Jahren Ehe scheint es nicht so einfach, sich wieder auf etwas Neues einzulassen. Obwohl sie schnell Gefallen an Heiko fand, musste sich die 57-Jährige erst einmal an die neue Situation gewöhnen. "Ich bin überwältigt von diesem Gefühlschaos. Ich habe Angst, dass mich diese Situation ein bisschen überfordert, die plötzliche Zweisamkeit, die aufkommenden Gefühle. Das ist superschön, aber auch beängstigend für mich", musste sie sich in der vergangenen Episode eingestehen.

