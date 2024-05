Diese drei Promis kehren zu "Kampf der Realitystars" zurück!

Dieses Wiedersehen macht wohl nicht allen Promis Freude! Bei Kampf der Realitystars wurde in den vergangenen Folgen ordentlich ausgesiebt. Zudem mussten Gisele Oppermann (36) und Elsa Latifaj die Sala aufgrund eines Streits vorzeitig verlassen. Als Strafe für ein verlorenes Spiel wird nun die Konkurrenz der neun verbleibenden Stars erhöht: Drei ausgeschiedene Kandidaten können sich ihren Weg in die Sala zurückerkämpfen und erhalten so eine zweite Chance auf den Sieg und einen fetten Geldbetrag. Dafür müssen die Teilnehmer auf drei Blöcken stehend ausharren – die drei letzten noch stehenden Spieler kehren zurück. Am Ende können sich Theresia Fischer (32), Noah Bibble und Isabel Glück durchsetzen.

Leicht hatten es die drei Gewinner jedoch nicht: Das Spiel erforderte viel Durchhaltevermögen und die Konkurrenz war stark. Erst nach rund anderthalb Stunden gab Keno Veith als Erster auf, da ihm in der Sonne schwindelig wurde. Nach zwei und vier Stunden wurde ein Klotz entfernt, bis die Kandidaten nur noch auf einem Block standen. Nach sechs Stunden bekamen sie zwei Kisten, die sie zusätzlich halten mussten, nach sieben Stunden durften sie dann nur noch auf einem Bein stehen. Daraufhin fielen die Spieler um wie die Fliegen – lediglich Colleen Schneider (28), Theresia, Noah und Isi hielten weiterhin durch. Am Ende petzte Tanja Tischewitsch (34) jedoch, dass Colleen ihr Bein kurz abgestellt hatte, sie wurde daraufhin disqualifiziert, weshalb die kurz zuvor ausgeschiedene Theresia nachrücken durfte.

Dass die drei Kandidaten letztendlich eine zweite Chance auf den Titel "Realitystar des Jahres" bekommen, ist aber vermutlich nicht nur dem Bestrafungsspiel geschuldet: Zuletzt verließen mehr Promis die Show als ursprünglich eingeplant: Annemie Herren (60) kämpfte mit Heimweh und gab freiwillig auf. Für sie kam der zuvor ausgeschiedene Kevin Schäfer zurück. Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen Gisele und Elsa eskaliert war, wurden die beiden Ex-GNTM-Girls zudem aus der Sala geschmissen. Zusätzlich dazu wurden in der Stunde der Wahrheit zwei weitere Teilnehmer rausgewählt: Es traf Colleen und Isi.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Isi Glück bei "Kampf der Realitystars" 2024

Theresia Fischer bei "Kampf der Realitystars"

