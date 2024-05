Lebt auch "Bauer sucht Frau International"-Philipp in Ehe?

Muss jetzt der nächste Kandidat das Feld räumen? Bei Bauer sucht Frau International gab es jüngst einen kleinen Skandal: Der Teilnehmer Andreas, der in der Sendung zwei Frauen kennenlernen zu wollen schien, gab während der Ausstrahlung bekannt, längst verheiratet zu sein. Auf Instagram beschuldigt er nun auch Philipp, auf dem Papier nicht allein durchs Leben zu gehen. Der Obst- und Gemüsebauer aus Togo bestätigt das sogar: "Ich bin offiziell seit 2014 in Berlin verheiratet." Im Gegensatz zu Andreas ist er mittlerweile aber von seiner Ehefrau getrennt und das schon seit sieben Jahren. Die beiden seien nur noch befreundet.

Zudem versichert Philipp, dass seine Ehe offiziell bekannt sei. Der Grund, dass diese noch bestehe, sei rein finanziell. "Eine Scheidung in Deutschland könnte ich mir nicht einmal leisten", erklärt der 41-Jährige. Andreas gab hingegen an, Single zu sein, obwohl er das nicht war. Seine Frau hatte er während der Dreharbeiten in den Urlaub geschickt. In dem TV-Format habe der Kakaobauer nicht nach der Liebe suchen, sondern auf soziale Projekte aufmerksam machen wollen. RTL warf ihn daraufhin aus der Sendung. "'Bauer sucht Frau' steht für authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe. Umso mehr bedauern wir, dass Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer und seine Bewerberinnen getäuscht hat", hieß es in einem Statement des Senders gegenüber Promiflash.

Philipp ist hingegen noch im Rennen. Der gebürtige Berliner hatte die ersten Tage der Hofwoche mit Susanne und Caro verbracht. Letztere hatte sich in der vergangenen Folge jedoch dazu entschieden, ihre Koffer zu packen und wieder nach Hause zu fahren. "Ganz stumpf gesagt: Ich kann ihn menschlich eigentlich nicht besonders gut leiden", begründete sie das Ganze.

