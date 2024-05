Nach Baby Nummer zwei: Samira Yavuz' Brüste "explodieren"!

Vor einigen Wochen wurde die kleine Familie der Realitystars Samira (30) und Serkan Yavuz (31) um ein Mitglied erweitert – damit sind sie nun zu viert. In ihrem Podcast "Badass Reality" sprechen die Eltern offen und ehrlich über die Eingewöhnungsphase mit Töchterchen Valea. "Mein Akku ist komplett restlos leer", erklärt die frischgebackene Zweifachmama. Doch das läge nicht an den Anforderungen ihres Nachwuchses: "Valea ist so genügsam. Ich glaube, die könnte gefühlt die ganze Nacht schlafen. Aber ich strecke ihr dann immer meine Brust ins Gesicht, weil die dann steinhart ist."

Der übermäßige Milcheinschuss ist für Samira mit heftigen Schmerzen verbunden, wie sie im Podcast verrät. "Ich könnte gefühlt drei Babys ernähren. Es wird Milch produziert, also ich bin eine ganze Milchfabrik", beschreibt die Neu-Mama. Auch Serkan ist die krasse körperliche Veränderung an seiner Frau aufgefallen. "Das sind Melonen", schildert er und fügt hinzu: "Die sehen so aus, als würden sie gleich explodieren."

Samira und Serkan lernten sich im Jahr 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Zuvor hatten die beiden Realitystars bereits in anderen Datingshows nach der großen Liebe gesucht – jedoch vergeblich. In ihrer ersten gemeinsamen Kuppelshow hat es dann aber so richtig zwischen ihnen gefunkt. Seither sind die beiden Reality-TV-Bekanntheiten unzertrennlich. Mittlerweile sind Serkan und Samira verheiratet und krönten ihr Liebesglück mit zwei gemeinsamen Kindern.

