Reichweitenerfolg für "Bauer sucht Frau International"!

Bauer sucht Frau International schlägt dieses Jahr bereits besonders hohe Wellen! Das Flirt-Format erreicht die beste Reichweite seit einem Jahr, wie das Magazin Quotenmeter mitteilt. Jede Folge verzeichnet dabei über zweieinhalb Millionen Zuschauer vor den heimischen Fernsehern, das sind über zehn Prozent des kompletten TV-Anteils. Die Moderatorin Inka Bause (55) unterhält die Zuschauer mit ihren internationalen Bauern so sehr, dass sie als Siegerin der Primetime hervorgeht und ein Millionenpublikum amüsiert. Auf der Plattform X schwärmen die Zuschauer: "Scheint die beste Staffel zu sein" und ein weiterer Fan schreibt: "Ich mag die Staffel mittlerweile so gerne, dass ich sie mir für schlechte Momente aufhebe!"

In dieser Staffel gibt es schon einige Skandale, was den Zuschauern wohl sehr gefällt! Der Kakao-Farmer Andreas Degenhardt spielte ein falsches Spiel und flog aus der Sendung. Noch während der Ausstrahlung machte der 63-Jährige auf Instagram bekannt, dass er längst verheiratet ist und in dem Kuppelformat nur auf soziale Projekte aufmerksam machen wollte. Beide Hofdamen wussten von Anfang an Bescheid und spielten die Geschichte mit. Elke flog allerdings schon früher nach Hause, weil ihr der Druck zu groß geworden war.

Auch der TV-Bauer Peter Horacio Hart bringt den Zuschauern eine Menge an Unterhaltung. Der Österreicher hat gemeinsam mit seiner Auserwählten Alisa die Nacht verbracht. Am Morgen wachen die beiden nebeneinander auf – ob es zu mehr gekommen ist, hält die Industriekauffrau offen und verrät: "Wir sind uns heute Nacht nähergekommen. Was genau [passiert ist], gehört jetzt, glaube ich, nicht hierher." Auch Peter ist total begeistert von seiner Hofdame: "Sich morgens zu so einer schönen Frau unter die Decke zu kuscheln, das ist schon schön."

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Alisa und Peter, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten

