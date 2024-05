Affärengerüchte: König Felipe und Letizia haben Liebhaber

Die Gerüchte um das spanische Königshaus reißen nicht ab! Erst gestern feierten König Felipe (56) und seine Ehefrau Königin Letizia (51) ihre Porzellanhochzeit – seit 20 Jahren ist das Königspaar verheiratet. Doch der besondere Tag wird von negativen Schlagzeilen überschattet: Laut Caras soll Letizia aktuell einen neuen Lover haben – einen "sehr reichen" Mann, der "ein Schloss in den französischen Pyrenäen" besitzt und von der Presse "Jaime del Burgos Stellvertreter" genannt wird. Aber auch Felipe soll kein Kind von Traurigkeit sein: Wie die argentinische Zeitschrift zudem berichtet, soll der 56-Jährige mit einer "reichen Erbin" anbandeln. Bei einer seiner vergangenen Wochenendreisen soll sie Felipe bereits begleitet haben.

Die Gerüchte um die vermeintlichen Liebschaften des Königspaares werden laut, nachdem Letizias Ex-Schwager und Ex-Mann ihrer Schwester behauptet hatte, jahrelang eine Affäre mit der Royal gehabt zu haben – angeblich sollen Letizia und Jaime del Burgo bis 2011 etwas am Laufen gehabt haben. Die dunkelhaarige Schönheit und Felipe waren zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Jahre verheiratet. Doch damit nicht genug: Laut der spanischen Zeitschrift El Nacional betrog Letizia ihren ersten Ehemann Alonso Guerrero mit acht "weiteren Liebhabern".

Vor 20 Jahren hatten sich Felipe und Letizia das Jawort gegeben, für die heute 51-Jährige ist es bereits die zweite Ehe. In den darauffolgenden Jahren bekamen die beiden Royals zwei gemeinsame Kinder: Prinzessin Leonor (18) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (17). Trotz der anhaltenden Schlagzeilen um sie feierten Felipe und Letizia 20 Jahre Ehe auf besondere Art und Weise mit der Öffentlichkeit: Wie die Bilder, die unter anderem Hello! Magazine vorliegen, zeigen, posierten die Eheleute anlässlich ihres persönlichen Meilensteins gemeinsam mit ihren Töchtern auf dem idyllischen Gelände des Palastes in Madrid.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia von Spanien im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia, Prinzessin Sofia, Prinzessin Leonor und König Felipe von Spanien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Gerüchten? Das ist doch kompletter Quatsch! Na ja, irgendwas muss ja dran sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de