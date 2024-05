Phoebe Dynevors Mama Sally ist großer Fan von Freund Cameron

Vor wenigen Wochen stellte Cameron Fuller (28) seiner Liebsten Phoebe Dynevor (29) die Frage aller Fragen – die beiden Schauspieler sind nun verlobt. Das scheint wohl auch der Mutter des Bridgerton-Stars zu gefallen. Zu Gast in der Sendung "Loose Women" kann Sally Dynevor gar nicht mehr aufhören, über ihren zukünftigen Schwiegersohn zu schwärmen: "Meine Tochter hat sich gerade verlobt... Er ist umwerfend, er ist so ein reizender Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert, das hat mir wirklich das Jahr gerettet."

Was die Hochzeitsplanung angeht, wird sich die "Coronation Street"-Berühmtheit nicht einmischen. "Um ehrlich zu sein, werde ich mich da raushalten", erklärt sie. Doch wie es scheint, kann es in Sachen gemeinsamer Zukunft der beiden für Sally nicht schnell genug gehen – doch sie weiß, dass dies nur in den Händen des frisch verlobten Liebespaares liegt. "Ich kann nicht auf meine Enkelkinder warten, wir wollen nicht voreilig sein", scherzt die 60-Jährige.

Phoebe machte ihre Verlobung mit Cameron bei ihrem Auftritt bei der diesjährigen Met Gala bekannt. Zu dem Fashion-Event erschien der Serienstar mit einem auffällig funkelnden Accessoire an seinem linken Ringfinger. Zudem überraschte Cameron seine Instagram-Follower vor wenigen Tagen mit einem niedlichen Schnappschuss der Turteltauben, der wohl im Moment des Antrags entstanden ist – beide sehen darauf überglücklich aus!

Getty Images Cameron Fuller, Schauspieler

Getty Images Phoebe Dynevor auf der Met Gala 2024

