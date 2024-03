Ben Affleck und Ex Jennifer Garner jubeln Sohn bei Spiel zu

Ben Affleck (51) und seine Ex-Frau Jennifer Garner (51) sind ein eingespieltes Team, was das Co-Parenting ihrer drei gemeinsamen Kinder betrifft! Das beweisen die zwei erneut auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen ist das ehemalige Paar zu sehen, wie es ein Basketballspiel ihres Sohnes Samuel Affleck (12) besucht. Die Schauspieler scheinen währenddessen richtig gut gelaunt zu sein und unterhalten sich fröhlich miteinander, genießen ein kühles Getränk oder albern mit ihrem Sohn herum. Auf den Aufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Ben seiner damaligen Frau hilft, die Taschen seines Sohnes in ihrem Auto zu verstauen. Außerdem gibt er dem Jugendlichen eine fürsorgliche Umarmung zum Abschied.

Bereits vor wenigen Tagen zeigte sich der 51-Jährige mit seinem jüngsten Sprössling in der Öffentlichkeit. Anlässlich des zwölften Geburtstages von Samuel verbrachte Ben den Tag mit ihm – und auch Jennifer war natürlich mit von der Partie, wie Aufnahmen zeigen, die Page Six vorliegen. Die "30 über Nacht"-Darstellerin hielt ein angeregtes Pläuschchen mit ihrem damaligen Ehemann und die beiden wirkten sichtlich guter Laune: Das einstige Ehepaar strahlte nämlich während seiner Unterhaltung und wirkte ziemlich harmonisch.

Die Vertrautheit der zwei Hollywoodstars kommt nicht von ungefähr: Beide waren für rund 13 Jahre verheiratet, bis sie sich 2018 scheiden ließen. Ihre Ehe brachte drei gemeinsame Kinder hervor, um die sich das ehemalige Paar bis heute liebevoll kümmert. Mittlerweile ist Ben mit seiner großen Liebe Jennifer Lopez (54) überglücklich und heiratete diese vor circa zwei Jahren. Zuletzt machte die Musikerin ihrem Schatz einen ziemlich emotionalen Liebesbeweis: In der Dokumentation "The Greatest Love Story Never Told" kullerten bei der Sängerin mächtig die Tränen, als sie von ihrem Ben sprach. "Was er gesagt hat, was er in mir gesehen hat und wie er mich dazu gebracht hat, an mich selbst zu glauben, kommt alles nur aus Liebe. Denn niemand sonst hätte mich dazu bringen können, mich so zu sehen", enthüllte sie und gab preis, dass ihr Ehemann ihre Muse sei.

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

