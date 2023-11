Wie kam Thomas Gottschalks letzte "Wetten, dass..?"-Show an?

Thomas Gottschalk (73) zählt zu den TV-Legenden schlechthin. Seit den 1980er-Jahren moderiert der Mann mit dem voluminösen blonden Haar nun schon die deutsche Erfolgsshow Wetten, dass..?. Jedoch soll bekanntlich Schluss sein, wenn es am schönsten ist – so auch für den Moderator. Doch bevor er sich für immer von der Show verabschiedete, stand er noch ein allerletztes Mal vor tobendem Publikum. Konnte Thomas mit seinem letzten Auftritt bei den Zuschauern punkten?

In den sozialen Netzwerken sind die Fans geteilter Meinung. Auf X schaut ein User auf die schöne Zeit mit dem Entertainer zurück: "Wir haben Gottschalk 35 Jahre TV-Entertainment zu verdanken. Er wird fehlen. 'Wetten, dass..?' wird fehlen. Immer. Ein großes Stück deutsche TV-Geschichte geht heute für immer zu Ende." In einem weiteren Kommentar heißt es wiederum lediglich: "Mach es gut, King Thommy." Doch es gibt auch solche, die deutliche Kritik üben. Während ein Fan "Gottschalk ist nicht mehr für so eine Sendung geeignet" schreibt, meint ein anderer "Thomas Gottschalk cancelt sich erfolgreich selbst."

Auf der Couch des 73-Jährigen nahm am gestrigen Samstagabend so manch ein Superstar Platz. Neben Take That, Helene Fischer (39) und Matthias Schweighöfer (42) war auch Shirin David (28) zu Gast. Als Thomas verrät, dass er sie nicht als Feministin eingeschätzt hätte, konterte sie prompt: "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe?"

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Thomas Gottschalk, 2023

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" 2023

Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass.. ?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de