Nach Hochzeitsgeständnis: So verliebt ist Anya Taylor-Joy

Vergangenen Monat bestätigte Anya Taylor-Joy (28), dass sie und Malcolm McRae (30) bereits im Jahr 2022 heimlich in New Orleans geheiratet hatten. Nun blickt die Das Damengambit-Schauspielerin auf die zwei gemeinsamen Ehejahre zurück und wird dabei ganz emotional. "Ich bin ein unglaublich sensibler und gefühlsbetonter Mensch. Ich bin so unglaublich glücklich, Hals über Kopf verliebt zu sein. Ich habe meine Person gefunden", schwärmt Anya im Interview mit Elle.

"Ich kann nicht glauben, dass wir unser Leben zusammen verbringen dürfen", ergänzt die Schauspielerin gerührt. Die 28-Jährige freut sich auch darüber, die Herausforderungen des Lebens gemeinsam mit ihrem Partner zu meistern. Malcolm mache sie durch seine reflektierte Art "zu einer besseren Version" ihrer selbst. Nach ihrer Rückkehr von den Dreharbeiten zu Anyas neuem Film "Furiosa: A Mad Max Saga" brannte das Paar nach New Orleans durch, um sich dort das Jawort zu geben. Begleitet wurden sie nur von ihren zwei besten Freunden. "Wir sind einfach echte Romantiker. Wir sind am selben Tag geboren. Und wir wollten sichergehen, dass unsere erste Erfahrung allein für uns bestimmt ist", erklärt die "The Menu"-Darstellerin im Interview.

Schon seit 2021 gehen Anya und Malcolm gemeinsam durchs Leben. Etwa ein Jahr nachdem erste Bilder des Schauspieler-Duos aufgetaucht waren, zeigte sich das Paar erstmals Seite an Seite auf dem roten Teppich. Die "Split"-Darstellerin und der Musiker ließen nichts anbrennen – schon kurz nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt verkündeten die beiden ihre Verlobung. Seither gab es immer wieder Gerüchte über eine heimliche Hochzeit, die im Oktober 2023 ihren Höhepunkt erreichten, als Anya in Venedig in einem weißen Hochzeitskleid abgelichtet wurde. Mittlerweile hat die Schauspielerin bestätigt, dass sie und Malcolm sich dort zum zweiten Mal das Jawort gaben. "Ich kann sagen, dass die zweite Erfahrung – mit all unseren Familien – mehr als schön war. Ich fühle mich einfach sehr, sehr glücklich", resümiert der "Peaky Blinders"-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei der Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Anya und Malcolm, heimlich in New Orleans zu heiraten? Total romantisch! Der Tag gehörte ganz den beiden. Ungewöhnlich. Ich finde, die Familien gehören dazu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de