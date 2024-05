Boris Becker bestätigt die Verlobung mit seiner Lilian!

Boris Becker (56) setzt der Geheimniskrämerei ein Ende! Schon vor einigen Monaten sickerte durch, dass sich der Tennisprofi mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro verlobt haben soll. Beim Filmfestival Cannes kreuzte der Sportler jetzt ganz überraschend auf dem roten Teppich auf und hatte seine Liebste im Schlepptau. Auf dem Event soll Boris gegenüber Bild bestätigt haben, dass Lilian und er sich tatsächlich vor einigen Monaten ganz heimlich verlobt haben. Genauere Infos wie ein Hochzeitsdatum oder wie der Antrag abgelaufen war, wollte er aber nicht verraten.

Tatsächlich trägt Lilian aber auch selbst an ihrer Hand ein kleines Beweisstück, das ihre Verlobung bestätigt. Sie präsentiert auf den Fotos an ihrem Ringfinger einen funkelnden Ring, der eindeutig nach einem Verlobungsring aussieht. Den setzte die Risiko-Analystin mit einem edlen durchsichtigen Kleid mit silbernen Applikationen auf dem roten Teppich perfekt in Szene. Ihr Verlobter glänzte währenddessen in einem schwarzen Anzug mit gepunkteter Krawatte.

Boris und Lilian sind schon seit 2020 zusammen und gehen gemeinsam durch dick und dünn: Im Jahr 2022 musste der 56-Jährige etwa für einige Monate wegen Insolvenzverschleppung in ein englisches Gefängnis. Das schreckte Lilian aber nicht ab und sie blieb an seiner Seite, bis er schließlich aus der Haft entlassen wurde. Seitdem leben die beiden gemeinsam in Mailand.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

