Mischa Mayer vs. Tobias Pietrek: Wer gewinnt im Boxring?

Die beiden lieferten sich ein echtes Match: Bei Fame Fighting Challenger stiegen Mischa Mayer (32) und Tobias Pietrek gegeneinander in den Ring. Die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten haben sich ein heftiges Match geliefert, das Mischa für ein großes Comeback nutzen wollte! Allerdings dominierte eher Tobias in diesem Match, lieferte schon in der ersten Runde einen Schlag nach dem anderen ab. Mischa hielt sich eher zurück, schlug immer wieder an seinem Gegner vorbei. In der zweiten Runde schien bei beiden schon die Müdigkeit einzusetzen, obwohl Mischa nun doch noch mal ein paar schöne Schläge platzieren konnte. Nach der dritten Runde steht allerdings ein klarer Sieger fest: Tobias konnte dieses Match für sich entscheiden!

Besonders in der dritten Runde wurde Mischas Defensive immer lückenhafter. Obwohl Tobias in der letzten Hälfte des Kampfes nicht mehr so viele Treffer versenkte, war sein Gewinn keine große Überraschung. "Es war so anstrengend", verriet Tobias nach dem Match und fügte dann hinzu: "Danke an alle, die hier waren! Ich danke allen von Herzen. [...] Ihr wisst alle, wir hatten keinen Beef miteinander. Wir wollten nur sportlich austeilen und das haben wir geschafft." Aber was ist denn mit Mischas Comeback? "Das ist dir gelungen. Betonmischa ist back!" wandte sich der Gewinner an seinen Gegner.

Das Match der beiden "Love Island"-Herren ist bereits das fünfte des Abends. Vor ihnen haben sich auch schon Sima Milena und Laura Peuker sowie Franco Klepac und Giuliano Hediger gegeneinander im Ring bewiesen. Dass Mischa und Tobias nicht wegen eines Disputs gekämpft haben, ist heute Abend eine Seltenheit. Schon das zweite Match des Abends fand da aus einem ganz anderen Grund statt: Evi Maria (29) und Alessandra Wichert (27) stiegen in den Ring, um einen echten Beef zu klären. Sie lagen sich schon seit ihrer gemeinsamen "Love Island"-Staffel in den Haaren. Damals stritten sie sich um einen Typen, aber auch wegen einiger gehässiger Kommentare.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

Instagram / dieeuimaria Evi, Ex-"Love Island"-Kandidatin

