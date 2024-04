Luxuriös: Fürst Albert und Charlène sind in Hamburg gelandet

Ihr Kurztrip hat begonnen. Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) erhielten eine private Einladung nach Hamburg, die das Paar annahm. Wie Bild berichtet, sind die monegassischen Royals am Donnerstag in Deutschland gelandet. Um 12:20 Uhr sollen die zwei am Flughafen angekommen sein – von Nizza aus ging es in einem Privatjet in nur 90 Minuten in die Hansestadt. Charlène und Albert waren nicht allein unterwegs – begleitet wurden sie von ihren Zwillingen Jacques (9) und Gabriella (9).

Nach ihrer Ankunft soll die Familie per Polizeieskorte ins Luxushotel Vier Jahreszeiten befördert worden sein. Laut der Tageszeitung dürfen sich Charlène und ihr Gatte über die Präsidentensuite für satte 12.000 Euro die Nacht freuen. Auch an die Kinder der beiden wurde dabei gedacht: Jacques und Gabriella wurde ein Spielzimmer mit Malutensilien und Kinderautos bereitgestellt. Nach einem Termin des Fürstenpaares geht es für die Familie am Abend wieder zurück nach Monaco.

Bereits Anfang April wurden Albert und Charlène von ihren Zwillingen bei einer Veranstaltung begleitet. Der Palast teilte auf dem offiziellen Instagram-Profil Schnappschüsse einer Sportvorführung, bei der die Grimaldis anwesend waren. Laut der Erklärung handelte es sich bei dem Event darum, "den Internationalen Tag des Sports im Dienste der Entwicklung und des Friedens zu feiern". Albert und seine Frau zeigten dadurch, dass sie ihren Nachwuchs in ihre Wohltätigkeitsarbeit integrieren wollen.

Anzeige Anzeige

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Entscheidung, den Anlass als Familienausflug zu nutzen? Eine tolle Idee. So können sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ich finde es unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de