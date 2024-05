So sehr unterstützt Tochter Ava Jeremy Renner nach Unfall

Anfang vergangenen Jahres verletzte sich Jeremy Renner (53) bei einem Unfall mit einem Schneepflug schwer. Bis heute dauert seine Genesung an. Wie wichtig seine Tochter Ava (11) in diesem Prozess für den Schauspieler war, macht er jetzt in einem Interview mit ET deutlich. "Sie ist alles. Sie ist meine Lebenskraft. Ich habe mich so schuldig gefühlt, weil ich nicht zurückkommen wollte, denn es war okay, nicht auf diesen Planeten zurückzukommen, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich meine Tochter vergessen habe", erklärt Jeremy und fügt hinzu: "Ich habe alle anderen vergessen, aber sie ist meine Lebenskraft. [...] Ich hatte das Gefühl: 'Alles, was ich tun muss, ist, für sie gesund zu werden.'"

Infolge des Unfalls brach sich Jeremy unter anderem 30 Knochen. Auch über ein Jahr nach dem tragischen Geschehen trainiert er weiterhin hart für seine Genesung – seine wöchentlichen Fortschritte stellt der 53-Jährige seiner Tochter immer am Wochenende unter Beweis. "Wir verbringen die Wochenenden zusammen, sodass ich mich während der Woche verbessern kann, und jede Woche zeige ich ihr, wie sehr ich mich verbessere, was ihr viele Ängste und Schrecken nimmt", erklärt der Marvel-Star ebenfalls im Interview.

Dass das Vater-Tochter-Duo eine besondere Bindung zueinander pflegt, machte Jeremy auch im Netz deutlich: Anlässlich Avas elften Geburtstags im vergangenen März widmete ihr stolzer Papa ihr einen rührenden Post auf Instagram. "Wie sie wächst, so wächst auch unsere Liebe, unser Respekt und unsere Verehrung... Herzlichen Glückwunsch zum elften Geburtstag an meine Nummer eins", schrieb Jeremy zu einem herzerwärmenden Video, in dem sich die beiden umarmen.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und Tochter Ava Berlin

Getty Images Jeremy Renner im September 2023

