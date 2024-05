Aleks Petrovic fordert "Löwe" Maurice zum Boxkampf heraus

Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak scheinen noch eine offene Rechnung miteinander zu haben. Am Freitag forderte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat seinen Rivalen beim Fame Fighting Challenger zum großen Kampf heraus. "Ihr wisst ja, dass gerade Kampf der Realitystars läuft und da gibt es so ein Löwenbaby namens Simba und der hat so ein großes Mundwerk vor der Kamera. Mal schauen, ob er das auch im Ring zeigen kann. Maurice, höre mir zu. Komme in den Ring, wir kämpfen. Wenn ich verliere, kriegst du meine Gage, wenn du verlierst, ich will deine Gage nicht", tönte der 33-Jährige im Boxring.

Doch der selbst ernannte Löwe ließ die Aufforderung kalt – wirklich Mumm und Lust schien er nicht zu haben. "Er soll sich mal beweisen. Er hat ja schon einmal verloren und er soll sich erst mal beweisen, dann können wir gucken, was die Zukunft bringt", ruderte der "von Kriegern erzogene" Realitystar zurück und fügte hinzu: "Das Ding ist, wenn ich Bock habe, dann mache ich das." Etwas aufdrängen lassen will er sich wohl nicht – und das stieß vor allem Aleks ziemlich übel auf: "So kennen wir den Maurice. Vor der Kamera hat er einen großen Mund, da beleidigt er mich sogar und jetzt, wo du die Chance hast, dich als Mann zu beweisen, ziehst du den Schwanz ein."

Das wäre nicht das erste Mal, dass sich Aleks und Maurice gegenüberstehen. Bereits bei Das Sommerhaus der Stars krachte es gewaltig zwischen den beiden. Zuletzt trafen die Streithähne bei "Kampf der Realitystars" wieder aufeinander. Nach einem Spiel kam es zwischen dem Duo sogar beinahe zu einer Schlägerei. Doch auch verbal schenkten sie sich nichts. "Du bist 32, erzählst immer, du bist der maskuline Mann, bist aber am Flennen wie eine Mimose", polterte Maurice im Netz gegen Aleks los.

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Maurice wird zusagen? Ja, das lässt er sich doch nicht entgehen! Nein, dafür hat er viel zu viel Schiss. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de