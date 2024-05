Droht der Rauswurf? Shania und Davina Geiss sollen arbeiten!

Robert Geiss (60) und seine Frau Carmen (59) haben sich ihren Wohlstand hart erarbeitet – so wünschen es sich die deutschen Unternehmer auch für ihren Nachwuchs. Doch wie es scheint, hat der Familienvater den Eindruck, diesen Weg würden Shania (19) und Davina (20) nicht freiwillig wählen. In einem Ausschnitt aus der am kommenden Montag erscheinenden Folge Die Geissens ärgern sich Robert und Carmen über die Arbeitsmoral ihrer Töchter. "Mir reicht es jetzt langsam. Wenn die Kinder jetzt nichts auf die Reihe bekommen, dann müssen wir sie rausschmeißen", wettert der 60-Jährige.

Shania und Davina wissen, was ihnen blüht: "Papa kann schon nicht so nett sein, wenn er sauer auf uns ist. Papa ist ein bisschen enttäuscht von uns, weil wir nicht wirklich arbeiten." Nicht wirklich definiert sich in dem Sinne, dass die beiden Mädels sich ihr Geld mittels Social Media und TV-Aufnahmen und Fotoshootings verdienen – das scheint vor allem Papa Robert nicht als akzeptable Arbeit anzuerkennen. Carmen ist der Meinung, dass ein Druckmittel wohl zu besserer Arbeitsmoral führen könnte – sie würden ihren Kids anscheinend gerne den "Geldhahn abdrehen". Die optimale Lösung der Probleme sei das jedoch nicht, weiß die Mama, sie finanzieren sich ja nun eben selbst. Mehr als das wollen die 20- und die 19-Jährige wohl aber auch nicht tun. In der Hoffnung, dass Papa sie letztendlich doch nicht aus ihrem geliebten Zuhause rausschmeißt, haben sie sich eine besondere Idee einfallen lassen – mal schauen, was der Plan von Shania und Davina bewirken wird...

Dass ihre Arbeitsmoral nicht so sehr der ihres Vaters ähnelt, bewies Tochter Davina erst kürzlich bei einem geplanten Fotoshooting für die Modemarke der Familie. Statt professionellem Benehmen legte die Blondine Alkoholgelüste an den Tag. Am Ende war sie zu betrunken für das Shooting. "Alkohol während der Arbeit, das weiß man ja, das ist eigentlich ein No-Go und wenn man zu viel davon verzehrt, hat man unter Umständen ein Problem", meinte Robert verärgert. Von dem Benehmen des Reality-Sternchens war aber auch Shania genervt: "Davina ist komplett weg. Davina ist voll. Das ist wirklich unprofessionell am Set."

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Reality-TV-Sternchen

