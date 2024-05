Mit fast 60: Wie schafft es Lenny Kravitz so fit zu sein?

In wenigen Tagen wird Lenny Kravitz (59) 60 Jahre alt – das sieht man dem Sänger aber keineswegs an! Im Interview mit RTL verrät der Sänger jetzt, wie er es schafft, in dieser Topform zu sein. "Training, Training, Disziplin, Essen und Schlaf", betont der "It Ain’t Over ’til It’s Over"-Interpret und fügt hinzu: "Auch wenn es nicht immer einfach ist, viel Schlaf zu bekommen." Hinzu kommt, dass sich Lenny roh vegan ernährt und fünf- bis sechsmal trainiert.

Für sein Training trifft der Megastar jedoch hin und wieder eine fragwürdige Kleiderwahl – er pumpt nämlich in Lederhose! "Ich trainiere immer in Lederhosen oder Jeans und Stiefeln und was auch immer – wenn ich kein Cardiotraining mache. Oftmals komme ich von irgendwoher oder muss irgendwohin. Deshalb ist es mir einfach egal", erklärte Lenny bereits in einem Interview mit OK! Magazine. Fürs Cardiotraining greift er jedoch auf die altbewährte Jogginghose zurück.

Bei den ganzen Muskeln kommt Lenny nicht umhin, sein stahlhartes Sixpack hin und wieder stolz zu präsentieren – so auch in dem Musikvideo zu seinem Song" TK421". Darin rekelt sich der Musiker mit gespreizten Beinen und splitterfasernackt in einer Badewanne! Damit brachte er seine Fans um den Verstand, wie auf Instagram deutlich wurde. "Ich werde nicht einmal zugeben, wie oft ich das gesehen habe", "Ich brauche eine Sauerstoffflasche" und "Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit" sind nur einige der zahlreichen begeisterten Kommentare.

Twitter / LennyKravitz Lenny Kravitz, Rockstar

Instagram / lennykravitz Lenny Kravitz im August 2023

