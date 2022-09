Nach Tod ihres Babys: Lauren Goodger geht es schlechter

Lauren Goodger (35) kämpft mit dem Schmerz. Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit erwartete eigentlich voller Vorfreude ihr zweites Kind, doch im Juli folgte dann der Schock für sie: Kurz nach der Geburt verstarb ihre Tochter Lorena. Jetzt versucht die Influencerin, mit der Trauer umzugehen und teilt regelmäßig ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben: Doch Lauren geht es offenbar immer schlechter.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Reality-TV-Beauty mit emotionalen Worten. "Es war die bisher schwerste Woche – so viele Gefühle, Gedanken und Traurigkeit. Ich weiß nicht, wohin ich mich jetzt wenden soll", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie die Hand ihres Neugeborenen hält. Das Teilen ihrer Emotionen im Netz kann sie offenbar nur bedingt ablenken: "Ich poste auf meinen sozialen Medien, halte mich beschäftigt, aber innerlich bin ich gebrochen und es wird nicht leichter, sondern immer schwerer."

Weiter klagte Lauren darüber, sich allein zu fühlen: "Ich habe das Gefühl, dass ich schon so viel durchmachen musste. So sehr die Menschen auch für dich da sind, ich bin so allein. Nichts wird das ändern, was ich durchgemacht habe."

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de