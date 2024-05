Offiziell: Alec Baldwin muss im Juli erneut vor Gericht!

Jetzt steht es fest: Alec Baldwin (66) muss sich schon in wenigen Wochen erneut wegen des Vorfalls am "Rust"-Set vor Gericht verantworten. Zuletzt versuchten die Anwälte des Schauspielers noch, die Klage wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) abweisen zu lassen. Eine Richterin ist nun zu dem Entschluss gekommen, den Antrag abzulehnen. "Es wird angeordnet, dass der Antrag des Angeklagten Alec Baldwin auf Abweisung der Anklage hiermit abgelehnt wird", heißt es in dem Statement der Richterin Mary Marlowe Sommer, das Deadline vorliegt. Am 9. Juli soll der Prozess in Santa Fe losgehen und etwa zwei Wochen andauern.

Das Juristen-Team des Angeklagten reichte zwei Anträge beim Gericht ein, mit denen es eine Abweisung der Klage forderte. Es behauptete unter anderem, dass während des ersten Prozesses die Beweismittel nicht ordnungsgemäß behandelt worden seien – die Waffe sei laut ihnen beschädigt worden. "Die Regierung nahm das wichtigste Beweismittel in diesem Fall – die Schusswaffe – und zerstörte es durch wiederholte und sinnlose Schläge mit einem Hammer", erklärten Alecs Anwälte unter anderem laut dem Medium. Alle aufgestellten Behauptungen seien nun geprüft und im Zuge der Untersuchungen abgewiesen worden.

Sollte der 66-Jährige für schuldig erklärt werden, drohen ihm bis zu 18 Monate Haft. Die Waffenmeisterin des Filmes, Hannah Gutierrez, erhielt dieses Strafmaß bereits bei ihrer Verurteilung vor einigen Monaten. Hintergrund des Dramas ist ein tödlicher Vorfall am Set des Filmes "Rust" im Jahre 2021. Aus einer Requisitenwaffe, die Alec abfeuerte, hatte sich ein Schuss mit scharfer Munition gelöst und die Kamerafrau Halyna getroffen. Noch am selben Tag war die 42-Jährige im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

Santa Fe County Sheriff / MEGA Alec Baldwin am Filmset von "Rust"

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

