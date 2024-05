Serkan Yavuz führte vor Samira und Kids ein "Pennerleben"

Serkan Yavuz (31) erinnert sich an seine Zeit als Single! Der Realitystar wurde erst kürzlich zum zweiten Mal Vater. Vor seinen Kindern und der Ehe mit Samira (30) sah sein Alltag total anders aus. "Ich weiß noch, wie ich dieses Pennerleben geführt habe, bevor wir uns kennengelernt haben", merkt der Bachelor in Paradise-Star in seinem Podcast "Badass Reality" an. Als er noch Single war und in Köln gelebt hat, war er längst nicht so aktiv wie heutzutage: "Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen das. Teilweise haben die sich gewundert, wenn ich vor zwölf Uhr mittags eine Story gemacht habe. [...] So ein richtiges Pennerleben!"

Auch seine Partnerin gibt zu, dass sie früher viel mehr in den Tag gelebt hat. Aber mit zwei Kindern und einem Haus ist das etwas ganz anderes. Serkan ist mittlerweile jedenfalls ganz anders drauf: "Jetzt denke ich mir so: Wie habe ich das damals überhaupt so durchziehen können? Jetzt bin ich gerade so: Hauptsache ich muss irgendwas tun". Selten würden die Zweifacheltern einfach nur miteinander abhängen und nichts tun, da ständig die Kinder dazwischenfunken.

Erst vor wenigen Wochen erblickte das zweite Kind des Das Sommerhaus der Stars-Pärchens das Licht der Welt. Ihre zweite Tochter trägt den klangvollen Namen Valea Yaël Roya. Die Geburt der Kleinen ging ziemlich schnell vonstatten – in rund 20 Minuten war sie schon auf der Welt!

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Serkan seinen vorigen Alltag als "Pennerleben" bezeichnet? Geht gar nicht, das so auszudrücken. Ich finde das witzig! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de