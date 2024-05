So lief "Kampf der Realitystars"-Vorbereitung für Jenny ab

Aktuell läuft die diesjährige Staffel von Kampf der Realitystars. Auch Jenny Elvers (52) war Teil der Show – für den Sieg reichte es leider nicht: Die Schauspielerin flog bereits in Folge vier raus! Mit ihrer Teilnahme trat Jenny in die Fußstapfen ihres Sohnes Paul Elvers (23). Promiflash hat daher nachgehakt: Hat sich Jenny Tipps bei ihrem Sohnemann eingeholt? "Also mein Sohn hat mir gesagt: 'Mama, sei so wie du bist, so bist du am besten!' Er hat mir natürlich so ein bisschen erzählt, wie es so vor Ort ist", verrät sie im Interview.

Dennoch räumt die 52-Jährige gegenüber Promiflash ein, dass man sich als Kandidat kaum auf eine derartige Show vorbereiten kann: "Man weiß nie, auf welche Leute man trifft. Es ist ja immer ein Zusammenspiel aus dem, was das für Spiele sind, was das für Challenges sind und wer mit da drin ist." Auf die Frage, welche "Kampf der Realitystars"-Staffel die bessere sei, antwortet Jenny jedoch ganz diplomatisch: "Ich glaube, jede Staffel hat ihre Highlights und ist unterhaltsam auf ihre Art und Weise!"

Dass Jenny und Paul eine besondere Mama-Sohn-Beziehung pflegen, wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder deutlich – mittlerweile verwaltet der 23-Jährige sogar die Finanzen seiner berühmten Mama. "Paul hat mir auch mal auf die Finger geklopft und gesagt: 'Mama, die zwölfte schwarze Handtasche braucht es jetzt auch nicht'", erinnerte sich Jenny schmunzelnd in einem Interview mit VIPstagram.

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul bei der Berlinale, 2020

