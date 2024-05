Sofia Richie ist Mama: So süß gratuliert Schwester Nicole

Vor wenigen Tagen durfte Sofia Richie (25) zusammen mit ihrem Mann Elliot Grainge ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die süßen Neuigkeiten verkündete sie eigenhändig im Netz. Von den Fans hagelte es begeisterte Glückwünsche – aber auch ihre ältere Schwester Nicole (42) lässt es sich nicht nehmen, den neuen Erdenbewohner gebührend willkommen zu heißen. Unter dem Instagram-Post des Models schreibt Nicole scherzhaft: "Ich habe jetzt eine neue Lieblings-EG – sorry, Elliot." Mit dem Kürzel bezieht sie sich auf den Vornamen ihrer kleinen Nichte. Sofias Baby hört nämlich auf den Namen Eloise.

"Eloise Samantha Grainge. Der 20. Mai 2024 ist der beste Tag meines Lebens", freute sich Sofia bei der Geburtsverkündung. Ein Name, der nicht von irgendwoher kommt. Der zweite Vorname wird nämlich eine ganz besondere Hommage sein – es ist der Vorname von Elliots Mutter Samantha Berg. Diese ist bereits im Jahr 2007 verstorben. Zuvor lag sie mehrere Jahre im Koma, nachdem es bei Elliots Geburt Komplikationen gegeben hatte. Der frühe Verlust der Mama soll vor allem die Bindung des Plattenproduzenten zu seinem Vater gestärkt haben.

Dass die Tochter von Lionel Richie (74) Nachwuchs erwartet, wurde bereits im November vergangenen Jahres bekannt. Die Freude in ihrer Familie war groß. Vor allem Papa Lionel freute sich darauf, Opa zu werden. "Er war ekstatisch, als sie ihm und der Familie mitteilten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. [...] Lionels Herz ist so voller Liebe für die beiden", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Bei dem Sänger seien sogar die Tränen gekullert. Immerhin hatte er seine Tochter erst im Frühjahr 2023 zum Altar führen dürfen: Im April hatten Sofia und Elliot sich ganz romantisch das Jawort gegeben.

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie im November 2022

Getty Images Sofia Richie und Lionel Richie, 2020

