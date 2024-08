Cher plant gemeinsames Musikalbum mit ihrem Freund Alexander

Seit rund einem Jahr gehen Cher (78) und ihr Partner Alexander Edwards (37) als Paar gemeinsam durchs Leben. Nun wollen die Sängerin und der Produzent auch beruflich gemeinsame Sache machen. Wie Daily Mail jetzt berichtet, verrät das die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin stolz auf dem roten Teppich der amfAR Gala: "Er und ich werden ein neues Album aufnehmen!" Bislang steht das musikalische Projekt aber noch in den Startlöchern, wie Cher ebenfalls betont: "Wir haben noch nicht damit angefangen, er wird es produzieren."

Dass Cher und Alexander auch gemeinsame Projekte verwirklichen wollen, deutete die 78-Jährige bereits im vergangenen Jahr an – sie plante schon damals die Veröffentlichung von zwei Studioalben, und zwar mit ihrem Liebsten. "Einige der Songs hat mir Alexander gegeben, also bin ich ziemlich aufgeregt darüber. Er ist Produzent und Songschreiber und er macht alles, also bin ich glücklich darüber. Ich denke, wie jeder Künstler ist man aufgeregt, wenn man etwas Gutes hat", schwärmte Cher laut dem Medium.

Was wohl Chers Liebste zu ihren Plänen sagen? Während ihrer On-off-Beziehung sollen diese nämlich des Öfteren Zweifel an den Absichten des 37-Jährigen geäußert haben. "Es ist ihr jetzt ziemlich klar, dass AE sie wahrscheinlich die ganze Zeit nur benutzt hat, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern", wetterte etwa ein Insider nach Cher und Alexanders erster Trennung gegenüber RadarOnline.

Getty Images Alexander Edwards und Cher auf der amfAR Gala 2024

Getty Images Alexander Edwards und Cher

Was haltet ihr von Chers Entscheidung, gemeinsam mit Alexander an einem neuen Album zu arbeiten? 6 Superspannend, ich bin gespannt auf die Musik! 8 Nicht sicher, ob das eine gute Idee ist...



