Amor? Patrick Mahomes verkuppelte Travis mit Taylor Swift

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind derzeit das Traumpaar schlechthin – und Patrick Mahomes (28) ist sich sicher, die zwei haben ihr Liebesglück ihm zu verdanken! "Ich nehme gerne einen Teil des Lobes entgegen. Ich war derjenige, der Travis zum ersten Taylor-Konzert eingeladen hat, als der Plan mit dem Freundschaftsarmband entstand", plaudert der Football-Spieler nun bei "The Pat McAfee Show" aus. Die Stars der Kansas City Chiefs haben den folgenschweren Konzertabend im Sommer 2023 gemeinsam in seiner Loge verbracht und Patrick soll Travis ordentlich ins Gewissen geredet haben. "Ich fühle mich, als wäre ich der Kuppler, ich habe ja auch dazu beigetragen. Ich habe ihm gesagt: 'Alter, du solltest es einfach tun. Mach es einfach!'", erinnert sich der Quarterback.

Doch an dem besagten Abend passierte erst einmal nichts – sehr zum Missfallen von Travis. "Ich wollte Taylor Swift ein Armband mit meiner Nummer schenken. Sie trifft sich mit niemandem nach der Show, oder zumindest wollte sie sich nicht mit mir treffen, also habe ich es persönlich genommen", berichtete der Tight End damals frustriert in seinem Podcast "New Heights". Mit dieser Aktion soll er Taylor ganz schön imponiert haben, gab sie einige Monate später gegenüber Time zu. "Es fing alles damit an, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast auf die Palme gebracht hat, was ich verdammt cool fand", erzählte die "Karma"-Interpretin und fügte hinzu: "Gleich danach haben wir angefangen, zusammen abzuhängen."

Mittlerweile sind Taylor und Travis ein Herz und eine Seele. Auch während der "The Eras"-Tour, die die Songwriterin derzeit quer durch Europa führt, begleitet und unterstützt der Profisportler seine Liebste. Das weiß Taylor wohl zu schätzen und baut prompt eine süße Hommage an ihren Freund ein. Bei dem Song "So High School" ahmen sie und ihre Tänzer nun die Fans des Footballteams von Travis nach.

Getty Images Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 in New York City

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

