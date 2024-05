"Bessere Hälfte": Jannik Kontalis schwärmt von seiner Gerda!

Sie schweben auf Wolke sieben! Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Immer wieder teilen sie ihren Alltag im Netz. Jetzt beweist der Ex-Make Love, Fake Love-Kandidat einmal mehr, wie glücklich er und seine Liebste miteinander sind. "Seit fast einem Jahr verbringen wir nun jeden Tag miteinander und es fühlt sich alles immer noch genauso schön und verrückt an wie am ersten Tag. Mir wird von Tag zu Tag klarer, dass das mit uns etwas ganz Besonderes ist und du nicht nur meine ganz große Liebe, sondern auch meine bessere Hälfte bist", schwärmt er auf Instagram.



