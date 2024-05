Das sind die Lieblingsemojis von Prinz William und Kate!

Prinz William (41) und seine Frau Prinzessin Kate (42) begeistern immer wieder ihre Fans mit ihrer humorvollen Art! Und genau das haben sie erneut bewiesen: In einem Interview im vergangenen Jahr mit BBC Radio 1 verrieten sie ihre Lieblingsemojis. Dabei musste sich der zukünftige Thronfolger sein Lachen verkneifen, denn seines sei nicht ganz familienfreundlich. "Man hat mir gesagt, ich soll nicht die Aubergine sagen, also muss ich etwas anderes nehmen", plauderte er aus und fügte hinzu: "Da ich mich jetzt erwachsen verhalten soll, wähle ich das Emoji, das seine Zunge herausstreckt und leicht zurückzwinkert."

Kate machte auch kein Geheimnis aus ihrem meistbenutzten Emoji und verriet: "Meines wird wahrscheinlich das Herz sein und das weinende Emoji – was ich benutze, wenn etwas schiefgelaufen ist." Für die beiden ist Humor sehr wichtig – in diesem Zusammenhang offenbarte William, dass er es liebt zu lachen. Die dreifachen Eltern sind auch im britischen Palast für ihre humorvolle Art bekannt. "Die beiden sind sehr gut befreundet und bilden ein gutes Team. Sie haben einen wirklich guten Sinn für Humor. Wenn herumgealbert wird, sind sie daran beteiligt und es war immer lustig, mit ihnen Zeit zu verbringen", plauderte der ehemalige Butler Grant Harrold gegenüber Hello! aus.

Gemeinsam gehen sie durch gute wie durch schlechte Zeiten: Aktuell kämpft das royale Ehepaar gegen Kates Krebserkrankung, die sie im März dieses Jahres öffentlich gemacht hatte. William ist schockiert über die falschen Schlagzeilen und Verschwörungstheorien rund um die Krankheit seiner Frau, wie ein ehemaliger Palastmitarbeiter gegenüber People verriet. Es war mehrere Monate still um Prinzessin Kate, nachdem sie sich nach einer Operation im Januar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Daraufhin mehrten sich die Gerüchte, da keine genauen Informationen über den Gesundheitszustand der 42-Jährigen bekannt waren.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am St. Patricks Day im März 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

