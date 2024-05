Glen Powell gibt Geldprobleme vor dem "Top Gun"-Erfolg zu

Für den Schauspieler Glen Powell (35) war seine Rolle in "Top Gun: Maverick" der große Durchbruch. Davor sah es eher düster für den Newcomer aus, denn er steckte vor der Veröffentlichung in finanziellen Schwierigkeiten. "Ich hatte noch nie einen nennenswerten Geldbetrag mit einem Film verdient [...] und mein Bankkonto war so leer, dass mein Buchhalter meinte: 'Diese Pandemie kann nicht mehr lange anhalten'", erinnert er sich gegenüber The Hollywood Reporter.

Der Filmstart des Blockbusters wurde durch die Pandemie enorm nach hinten verlegt. Hauptdarsteller Tom Cruise (61) soll nicht gewollt haben, dass Top Gun nur auf einer Streamingplattform erscheint. Durch die Corona-Pandemie war eine große Premiere im Kino nicht möglich, weshalb der Start sich letztlich auf Mai 2022 verzögerte. "Tom war ja bereits Tom. Ich wartete nur darauf, dass sich mein Leben endlich verändert", sagt der Filmstar über die andauernde Verzögerung. Auch wenn er in einer finanziellen Krise steckte – letztlich zahlte sich das Warten aus. Der Film machte weltweit rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz, womit er auf Platz zwei der umsatzstärksten Produktionen des Jahres 2022 landete.

Geldprobleme liegen damit glücklicherweise lange hinter ihm und sein Grundstein als erfolgreicher Schauspieler war gelegt. Der Hollywood-Star ergatterte zwar bereits 2012 kleinere Rollen in "The Dark Knight Rises" und vier Jahre später in "Hidden Figures". Erst "Top Gun" brachte ihn aber groß auf die Bildfläche. Im Jahr 2023 folgte ein Part als Hauptdarsteller in der romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt", in welcher er neben Schauspielerin Sydney Sweeney (26) brillierte. Den beiden Stars wurde sogar eine Liebelei nachgesagt – alles nur Show, wie sich im Nachhinein herausstellte. "Die Leute wollen das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch außerhalb des Bildschirms, und manchmal muss man sich einfach ein bisschen darauf einlassen – und das hat wunderbar funktioniert", sagte er The New York Times.

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Tom Cruises Entscheidung, "Top Gun: Maverick" nicht direkt an Streamingdienste zu verkaufen? Ich finde das sehr egoistisch von ihm. Kann ich nachvollziehen, hat sich schließlich ausgezahlt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de